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الصندوق الكويتي للتنمية شارك في ((التصميم الهندسي))

2/21/2024 11:45:01 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في إطار تعزيز الشراكة العلمية ودعم جهود التنمية البشرية داخل الكويت، شارك الصندوق الكويتي للتنمية في معرض التصميم الهندسي لكلية الهندسة والبترول في مدينة صباح السالم الجامعية خلال الفترة من 18 حتى 20 الشهر الجاري.
وجاءت مشاركة الصندوق في المعرض العلمي، من خلال جناح خاص استعرض فيه دوره التنموي والمجتمعي داخل وخارج الكويت، بالإضافة إلى تعريف الطلبة حديثي التخرج والزوار المشاركين بالبرنامج التدريبي السنوي الذي ينظمه الصندوق منذ العام 2004 «برنامج تدريب وتأهيل المهندسين والمعماريين حديثي التخرج» والبالغ عدد خريجيه حتى الشهر القادم أكثر من 1000 متدرب ومتدربه.
وأشاد مدير مركز التدريب الهندسي والخريجين في الكلية د.دعيج الركيبي بمشاركة الصندوق في هذا المحفل، وحرصه على تنمية الشباب الذي يأتي انسجاما مع توصيات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد في دعم الشباب الكويتي، وتقديم الحلول الوطنية المستندة الى مشاريع هندسية في مختلف قطاعات الدولة والبالغ عددها أكثر من 90 مشروعا قدمه أكثر من 350 مهندسا ومهندسة.

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