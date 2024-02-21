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عمومية الصحافيين اعتمدت تقارير مجلس الإدارة لعام 2022

2/21/2024 11:45:01 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اعتمدت الجمعية العمومية العادية لجمعية الصحافيين الكويتية بالإجماع اعتماد التقريرين الإداري والمالي لمجلس الإدارة عن عام 2022، واعـتـمـاد الـمـيزانية التقديرية لعام 2023، ومكتب البزيع وشركاهم لتدقيق الحسابات لعام 2023، في الاجتماع الذي انعقد مساء الثلاثاء 20 الجاري بمقر الجمعية المؤقت بمنطقة الشويخ الصناعية شارع الصحافة، وقد حضر عن الجمعية عدنان خليفة الراشد ـ رئيس الجمعية، وجاسم محمد كمال ـ أمين السر، ودهيران مرمح أبا الخيل ـ أمين الصندوق، وأعضاء مجلس الإدارة الزميل عويد عايد العنزي والزميل عبدالرحمن يوسف العليان والزميلة رابعة حسين مكي الجمعة.
وحضر من وزارة الشؤون الاجتماعية مدير إدارة الجمعيات الأهلية إيمان صالح العنزي، ورئيس قسم الجمعيات الثقافية وباحث قانوني أول بدور بوناشي، وباحث أول اجتماعي فوزية العتيبي، وسكرتارية قسم الجمعيات المهنية علياء المطيري، ومحاسب قسم الحسابات أحمد تقي، وصائغ برامج في قسم الجمعيات الأهلية أمل محمد، وسكرتارية مدير الإدارة هيام العنزي، ومشرف كتبة حسابات هناء الشرع، وسكرتير الجمعيات الثقافية مهدي بوشهري، وحضر من مكتب البزيع لتدقيق الحسابات مدقق أول أحمد أبوحويلى.
واعتمد مجلس إدارة جمعية الصحافيين الكويتية في اجتماعه الأول، الذي انعقد مساء يوم الثلاثاء، أسماء أعضاء مجلس إدارة الجمعية الجديد، حيث افتتح الاجتماع الزميل عدنان خليفة الراشد بكلمة ترحيبية هنأ فيها أعضاء مجلس الإدارة الجدد بحصولهم على تزكية وثقة الجمعية العمومية، وتمنى من الأعضاء أن يعملوا لما فيه الخير للصحافة والصحافيين، وطلب الزميل عدنان خليفة الراشد بداية تزكية واختيار الزميلة القديرة فاطمة حسين العيسى رئيسا فخريا للجمعية لمسيرتها المهنية المشهودة، ثم طلب فتح باب الانتخابات للمناصب التنفيذية وهي: الرئاسة وأمانة السر وأمانة الصندوق، وقد تم اختيار الزميل عدنان خليفة الراشد بالتزكية رئيسا لمجلس الإدارة، والزميل جاسم محمد كمال بالتزكية لأمانة السر، والزميل دهيران مرمح أبا الخيل بالتزكية لأمانة الصندوق، والزميلة رابعة حسين مكي الجمعة مديرا للمقر، وبهذه النتيجة أصبح تشكيل مجلس الإدارة الجديد على النحو التالي:
1 ـ عدنان خليفة الراشد ـ رئيس مجلس الإدارة.
2 ـ جاسم محمد كمال ـ أمين السر.
3 ـ دهيران مرمح أبا الخيل ـ أمين الصندوق.
4 ـ رابعة حسين مكي الجمعة ـ عضو مجلس الإدارة ـ مدير الجمعية.
5 ـ يوسف أحمد الشهاب ـ عضو مجلس الإدارة.
6 ـ عويد عايد العنزي ـ عضو مجلس الإدارة.
7 ـ عبدالرحمن يوسف العليان ـ عضو مجلس الإدارة.
كما تقدم الزميل عدنان الراشد رئيس مجلس إدارة جمعية الصحافيين الكويتية وأعضاء مجلس إدارة الجمعية بالشكر إلى أعضاء الجمعية العمومية على ثقتهم بمجلس الإدارة واعتمادهم التقريرين الإداري والمالي، والى وزارة الشؤون الاجتماعية على حسن تعاونهم، والى أعضاء مجلس إدارة الجمعية والجهاز الإداري على جهودهم خلال الفترة الماضية.

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