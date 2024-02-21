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سفاراتنا حول العالم بدأت الاحتفال بالأعياد الوطنية: دور محوري للكويت على المستويين الإقليمي والدولي

2/21/2024 11:45:01 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) احتفلت سفاراتنا في اليابان وبنغلاديش وهولندا وإيطاليا والبرتغال وقنصليتها العامة في ميلانو بأعياد الكويت الوطنية التي تصادف ذكرى الاستقلال الـ 63 والذكرى الـ 33 ليوم التحرير.
وبهذه المناسبة، أقامت سفارتنا لدى اليابان حفل استقبال بحضور ياباني رفيع المستوى على رأسهم وزير الدولة للشؤون الخارجية الياباني تسوجي كيوتو وشخصيات سياسية وعسكرية وبرلمانية وديبلوماسية وإعلامية ورجال أعمال وممثلون عن الجمعية اليابانية - الكويتية.
وفي كلمته خلال الحفل قال سفيرنا لدى اليابان سامي الزمانان إن استقلال الدولة شكل البداية التاريخية للعلاقات الديبلوماسية «الاستثنائية» مع اليابان، مؤكدا الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية لمواجهة التحديات التي يشهدها العالم والمحافظة على مصالح شعبي البلدين الصديقين.
وأضاف الزمانان أن الشواهد التاريخية الدالة على روابط الصداقة بين شعبي البلدين «كثيرة» والمواقف الإنسانية المشتركة «متعددة»، معربا في الوقت ذاته عن خالص التعازي إلى الشعب الياباني وأسر ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب شبه جزيرة (نوتو) أخيرا قائلا: «وهنا نؤكد وقوف الشعب الكويتي الدائم إلى جانب شعب اليابان».
من جانبه، قال وزير الدولة الياباني لـ (كونا) خلال حفل الاستقبال إن اليابان والكويت تربطهما «علاقة خاصة» تتجاوز العلاقة الاقتصادية في مجال الطاقة، مشيدا بعلاقة الصداقة الثنائية «التي تتعزز باستمرار في أوقات الحاجة والأزمات والكوارث».
وأضاف أن الوضع العالمي الحالي «قاس للغاية» وأثر ذلك واقع على جميع الدول بما فيها اليابان والكويت «لذا من المهم بناء علاقات أقوى بين طوكيو والكويت والسعي المشترك نحو تحقيق السلام».
وأشار إلى أن البلدين «شريكان مهمان» على مختلف الأصعدة وفي المجالات كافة منذ إقامة العلاقات الديبلوماسية عام 1961، لافتا إلى الشواهد التاريخية الكثيرة التي تبادل خلالها البلدان المساعدات.
ومن دكا ذكرت سفارتنا في بنغلاديش أن السفير فيصل العدواني أقام حفل الاستقبال السنوي بمناسبة الاحتفالات الوطنية حضره حشد كبير من الشخصيات العامة وفي مقدمتهم ممثلة حكومة بنغلاديش وزيرة الرعاية الاجتماعية د.ديبو موني ورئيس هيئة أركان الجيش الفريق أول شفي الدين أحمد وكبار المسؤولين في الحكومة وسفراء ورؤساء وأعضاء البعثات الديبلوماسية الأجنبية المعتمدة في بنغلاديش.
ورفع السفير العدواني بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وإلى الشعب الكويتي، متمنيا مزيدا من الأمن والأمان والتقدم والازدهار لبلدنا الغالي الكويت.
كما أشاد بعمق العلاقات التاريخية التي تربط بين الكويت وبنغلاديش الصديقة، مشيرا إلى أن الكويت من أوليات الدول التي افتتحت سفارة لها في العاصمة دكا عام 1974 التي كان لها كبير الأثر في دعم واستدامة أواصر الصداقة بين البلدين.
من جانبها، ألقت ممثلة حكومة بنغلاديش كلمة نقلت فيها خالص التحيات وأصدق التبريكات إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وحكومة الكويت وإلى شعبها الصديق والقيادة السياسية، متمنية للكويت المزيد من التقدم والازدهار.
وأشادت بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، معربة عن ثقتها في تحقيق المزيد من التعاون في جميع المجالات خاصة في المجال الاقتصادي والاستثماري لما فيه من المنفعة المشتركة لكلا البلدين واستدامة العلاقات الثنائية على المدى الطويل.
وفي لاهاي أطلقت سفارتنا شعارا رمزيا بمناسبة مرور 60 عاما على تأسيس العلاقات الديبلوماسية بين الكويت ومملكة هولندا، وذلك في إطار الحفل الذي أقامه سفير الكويت لدى هولندا علي الظفيري بمناسبة الاحتفالات الوطنية.
وذكرت السفارة الكويتية في لاهاي في بيان، أن الشعار تضمن رموزا للنهضة التكنولوجية والمعمارية لكلا البلدين وبعض مظاهر التنمية والحضارة.
كما أكد السفير الظفيري في كلمة خلال الحفل عمق العلاقات الثنائية بين الكويت وهولندا وما شهدته على مدى العقود الستة الماضية من إنجازات والتطلع إلى العمل بشكل مشترك لدفع العلاقات الثنائية ونقلها إلى آفاق أرحب.
وقد حضر الحفل لفيف من المسؤولين الهولنديين وأعضاء السلك الديبلوماسي وممثلو المنظمات الدولية في لاهاي كان على رأسهم ممثل الحكومة الهولندية السفير الدريك غيرفيلد الذي ألقى كلمة هنأ فيها الكويت بالأعياد الوطنية.
كما أعرب غيرفيلد عن اعتزاز بلاده بمستوى التعاون مع دولة الكويت والدور المحوري الذي تقوم به على المستويين الإقليمي والدولي، لاسيما في تعزيز الاستقرار والحوار بالإضافة إلى سجلها الإنساني الحافل.
وفي ميلانو أقام قنصل عام الكويت لدى ميلانو وشمال إيطاليا الشيخ جابر الدعيج المالك حفلا في فندق (برنشيبى دي سافويا) العريق بهذه المناسبة حضره عدد من المسؤولين على رأسهم ممثل الحكومة الإيطالية محافظ ميلانو كلاوديو سغاراليا وأعضاء السلك الديبلوماسي بالبعثات العربية والأجنبية المعتمدة بالمدينة.
وافتتح القنصل العام الشيخ جابر الدعيج الحفل بكلمة رفع فيها أسمى التهاني والتبريكات الى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد والى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ د.محمد الصباح وإلى شعب الكويت الوفي.
وأشاد الشيخ جابر الدعيج بالعلاقات الثنائية المتينة التي تربط البلدين الصديقين وبالمستوى الرفيع الذي بلغته هذه العلاقات خاصة الاقتصادية والتجارية.
وقال: نحتفل اليوم كذلك بمرور 60 عاما على بدء العلاقات الديبلوماسية بين الكويت وإيطاليا وتمنى لهذه العلاقات مزيدا من التطور في المجالات كافة، مستذكرا في هذا السياق موقف إيطاليا المشرف ضد الغزو ومشاركتها مع قوات دول التحالف في التحرير عام 1990.
وفي مدريد أشاد مدير عام السياسة الخارجية بوزارة الخارجية البرتغالية السفير روي فينيوش بمواقف الكويت السياسية والإنسانية وجهودها الدائمة من أجل تحقيق السلام والتفاهم ودورها كوسيط في الصراعات وحل النزاعات.
جاء ذلك في تصريح أدلى به خلال حفل الاستقبال الذي أقامته سفارتنا في لشبونة بمناسبة العيد الوطني الـ 63 لاستقلال الكويت والذكرى الـ 33 لتحريرها.
وأعرب عن ارتياحه العميق للعلاقات الودية القائمة بين البرتغال والكويت وبين شعبي البلدين، مؤكدا التزام الحكومة البرتغالية بمواصلة تعزيز هذه العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة.
وأكد فينيوش ان البرتغال ملتزمة بتعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، لافتا إلى ان الجولة الأولى من المشاورات السياسية التي عقدت في الكويت العام الماضي كانت خطوة مهمة في وقت أكد ان البرتغال تتطلع إلى استضافة الجولة الثانية بما يتيح لها الرد بالمثل على الاستقبال الحار من الجانب الكويتي.
ونوه بالإمكانيات والآفاق الكبيرة أمام العلاقات الثنائية، مؤكدا استعداد البرتغال لاستكشاف العلاقات التجارية والاستثمارية، فيما سلط الضوء على أهمية الاستثمارات الكويتية في الاقتصاد البرتغالي لاسيما في مجال السياحة.
وقال فينيوش ان الكويت والبرتغال على الرغم من المسافة الجغرافية بينهما فإنهما تتقاسمان قيما مشتركة منها الحرية والتسامح والتنوع والتراث الثقافي الغني، مؤكدا ضرورة العمل معا لتعميق العلاقات الثنائية والمساهمة في تحقيق السلام والازدهار في المنطقة كلها.
وخلال حفل الاحتفال ألقى سفير الكويت لدى البرتغال حمد الهزيم كلمة ترحيب بالحضور استهلها بتقديم أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد والحكومة الكويتية الرشيدة والشعب الكويتي. وتمنى السفير الهزيم المزيد من التقدم والرخاء للكويت وأهلها، فيما أعرب عن خالص شكره لمشاركة الأصدقاء من المسؤولين البرتغاليين والسفارات الصديقة.
مجلس النواب الإيطالي: الكويت حليف إستراتيجي
روما - (كونا): أكد نائب رئيس مجلس النواب الإيطالي جورجو موليه أهمية علاقات بلاده مع الكويت، واصفا إياها بأنها حليف إستراتيجي وعامل استقرار إقليمي وعالمي.
جاء ذلك خلال مشاركة موليه مساء أمس ضيف شرف ممثلا للجمهورية الإيطالية في احتفال سفارة الكويت بالعيد الوطني للاستقلال الـ 63 وعيد التحرير الـ 33.
ونوه موليه في كلمة له بالعلاقات الثنائية الوثيقة وأهمية الصداقة والتعاون بين البلدين «على الصعيد الجيوسياسي» لكون إيطاليا والكويت حليفتين في تعزيز الحوار البناء لرؤيتهما المشتركة إزاء القلق بشأن زعزعة الاستقرار العالمي الناجم عن الصراعات ومخاطر توسعها المحتمل في إشارة إلى عدوان الاحتلال على قطاع غزة.
وشدد موليه على ضرورة «عدم الكف أبدا عن النضال من أجل السلام والعدالة والدفاع عن حقوق الإنسان الأساسية»، مضيفا أن «إيطاليا والكويت تعتبران عامل استقرار واعتدال في المنطقة والعالم».
من جهة أخرى، أشاد نائب رئيس مجلس النواب الإيطالي بالتطور الذي شهده التعاون الثنائي مع الكويت والذي يتعدى المجالات السياسية والعسكرية والتجارية والاستثمارية وصولا إلى توقيع مذكرة حوار ترفع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية وبدء تنفيذ الاتفاق الثقافي.
كما أشاد بجهود سفيرنا لدى إيطاليا ناصر القحطاني والديبلوماسية الكويتية في تطور هذه العلاقات المهمة فعلا في كلا الاتجاهين.
من جانبه، استهل سفيرنا لدى إيطاليا ناصر القحطاني الحفل بكلمة أشاد فيها بمستوى العلاقات الثنائية الكويتية - الإيطالية التي تصادف هذا العام الذكرى الـ 60 لإقامة العلاقات الديبلوماسية بين الجانبين، مستذكرا بفخر وامتنان موقف إيطاليا حكومة وشعبا إزاء الغزو العراقي للكويت عام 1990 ومشاركتها مع الدول الشقيقة والصديقة في تحريرها عام 1991.
ورأى السفير القحطاني ان العلاقات الوثيقة بين البلدين نمت بشكل مطرد على مدى الـ 60 عاما الماضية، كما شهدت خلالها تطورا كبيرا في مختلف المجالات الدفاعية والاستثمارية، والتي ساهمت في دعم وتعميق العلاقات الثنائية. وتطرق الى ما يتعرض له الشعب الفلسطيني لعدوان آثم من قبل الاحتلال الإسرائيلي الذي ذكر انه «تمادى في الغطرسة والوحشية إلى درجة لم يسبق لها مثيل في تاريخ البشرية حتى أصبح قطاع غزة يرزح تحت انتهاكات إنسانية وأخلاقية وقانونية».
وأضاف انه «بكل أسف وأسى يحدث كل ذلك أمام عجز المجتمع الدولي ومجلس الأمن عن إيقاف جرائم الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني»، مؤكدا في هذا المجال موقف الكويت الثابت إزاء قضية الشعب الفلسطيني والوقوف بجانب حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
من ناحية أخرى، رفع السفير القحطاني، في تصريح لـ (كونا) بمناسبة الأعياد الوطنية وعيد التحرير، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد والى الشعب الكويتي الكريم، داعيا الله أن يجعل عهد سموه الميمون عهد خير وبركة وسلام، وأن يحفظه ويرعاه ويكلأ بالتوفيق جهوده لمواصلة مسيرته المعهودة في التقدم والعطاء لرفعة الوطن.
وقال القحطاني ان العلاقات الكويتية - الإيطالية شهدت في الفترة الأخيرة تطورا كبيرا في التعاون المثمر في جميع المجالات ومنها الدفاعية والتجارية والثقافية وأيضا الاستثمارية، مضيفا أن التعاون الاستثماري تجلى في شركة البترول الكويتية العالمية في إيطاليا وعلامتها التجارية (Q8)، والدور الذي تقوم به في دعم العلاقات الثنائية بين البلدين.

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