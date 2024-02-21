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السفير القطري هنَّأ القيادة السياسية بالأعياد

2/21/2024 11:45:00 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تقدم سفير دولة قطر لدى دولة الكويت السفير علي بن عبدالله آل محمود إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وإلى حكومة الكويت الرشيدة، وللشعب الكويتي الشقيق، بأصدق آيات التهاني والتبريكات بمناسبة احتفال دولة الكويت بالعيد الوطني الـ 63 وذكرى يوم التحرير الـ 33، داعيا المولى عز وجل أن يعيدهما على صاحب السمو الأمير بموفور الصحة ودوام العافية والسعادة، وعلى الكويت الشقيقة بالمزيد من التقدم والازدهار والنماء والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو.
وقال في تصريح صحافي: يطيب لي أن نستذكر في هاتين المناسبتين السعيدتين ما قدمه الآباء والأجداد من تضحيات من أجل بناء ورفعة وتقدم الكويت العزيزة، التي قدم أبناؤها المخلصون الغالي والنفيس في سبيل تحرير وطنهم، كما نستذكر أيضا بكل فخر واعتزاز الدور المشرف للقوات القطرية التي شاركت في معركة تحرير الكويت والتي ظلت تمثل رمزا للتلاحم الخليجي.
وأضاف: أود أن أنتهز هذه الفرصة للتأكيد على عمق ومتانة العلاقات الأخوية الوثيقة والروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، والمستوى الرفيع الذي بلغته علاقات التعاون والتنسيق بينهما، وعلى حرص دولة قطر، أميرا وحكومة وشعبا، على تنمية وتعزيز هذه العلاقات بكل المجالات في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر وأخيه صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، لما فيه خير وتقدم ورخاء البلدين والشعبين الشقيقين.

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