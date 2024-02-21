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السفير الروسي: الكويت العزيزة جوهرة الخليج العربي واحتفالات ((هلا فبراير)) تقليد رائع

2/21/2024 11:45:00 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعرب سفير روسيا الاتحادية لدى البلاد فلاديمير جيلتوف باسم أسرة السفارة والجالية الروسية عن خالص التهاني القلبية والتبريكات لسمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد والشعب الكويتي بمناسبة الذكرى الـ 63 للعيد الوطني والـ 33 ليوم التحرير.
وقال السفير جيلتوف في بيان لـ (كونا) امس الأربعاء إن العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين أسست عام 1963 بعد فترة قصيرة من نيل الكويت لاستقلالها وانه على الرغم من الأجواء الجيوسياسية آنذاك فإن الكويت كانت أول دولة خليجية تقيم علاقات ديبلوماسية مع الاتحاد السوفييتي.
وأضاف أن روسيا «وقفت إلى جانب الكويت في المرحلة الصعبة التي مرت بها البلاد جراء الأحداث المأساوية في 1990-1991 وفي أيامنا هذه تمضي علاقاتنا الثنائية قدما في التطور في مختلف المجالات». ولفت إلى أن روسيا والكويت لديهما المصالح المشتركة إلى جانب الرغبة في تعزيز الحوار السياسي والتعاون الاقتصادي والإنساني، كما يزداد باستمرار عدد السياح الكويتيين إلى روسيا التي أصبحت موقعا جاذبا على الخريطة السياحية للخليجيين الذين دائما يلقون ترحيبا حارا حتى خلال فصل الشتاء البارد.
وأشار إلى أن احتفالات (هلا فبراير) السنوية «تعتبر تقليدا رائعا للشعب الكويتي الذي يعبر عن حبه للوطن وهو الكويت العزيزة باعتبارها جوهرة الخليج العربي»، معربا عن سعادته الغامرة بتهنئة الشعب الكويتي بمناسبة أعياده الوطنية، متمنيا له دوام التقدم والازدهار.

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