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324.340 مليون دينار إيرادات ((الكهرباء)) خلال 8 أشهر

2/21/2024 11:45:00 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دارين العلي
شارك وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الدولة لشؤون الإسكان د.سالم الحجرف موظفي وزارة الكهرباء والماء احتفالهم بذكرى الأعياد الوطنية خلال الفعالية التي نظمتها إدارة العلاقات العامة والإعلام في بهو الوزارة.
وأعرب الحجرف عن سعادته بالاحتفال بالأعياد الوطنية، مهنئا القيادة السياسية وجميع الموظفين في الوزازة.
وقال ان ذكرى التحرير بمنزلة عرس سنوي في الكويت يشارك به الجميع من أبناء هذا الوطن المعطاء، داعيا الله استمرار الأمن والأمان على ارض الوطن.
من جانب آخر، قالت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ان الوزارة حققت إيرادات بلغت 324.340 مليون دينار بدءا من الأول من ابريل وحتى ديسمبر الماضي أي خلال 8 اشهر، موضحة أنها حققت ايرادات خلال شهر ديسمبر بلغت 28.730 مليون دينار.
وبينت المصادر أن الإيرادات التي حققتها الوزارة خلال الفترة المذكورة نظير توفير خدمتي الكهرباء والماء للعملاء والتي يتم تحصيلها من خلال مكاتب شؤون العملاء في جميع المحافظات والخدمات الإلكترونية التي يوفرها قطاع شؤون العملاء لتسهيل معاملات المراجعين من المواطنين والمقيمين على حد سواء.
واوضحت المصادر أن قطاع شؤون العملاء يوفر 17خدمة منها 10 خاصة بالفواتير منها السداد الالكتروني وطلب سداد فاتورة المرفق أو بناية وسداد اقساط سداد الدين وغيرها من الخدمات إضافة إلى 7 خدمات اخرى خدمة عدادات منها تسجيل عداد باسم عميل جديد والغاء تسجيل عداد لمغادرة المرفق وسداد واسترداد تأمين عداد بالإضافة الخدمات الأخرى.
وتابعت المصادر أن الوزارة حريصة على السعي نحو تحقيق التحول الرقمي الكامل لجميع خدماتها تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء لاسيما قطاع شؤون العملاء للتسهيل على المراجعين، لاسيما في المناطق الجديدة والنائية من جهة وتحصيل الإيرادات المستحقة نظير استهلاك الكهرباء والماء دون تأخير من جهة أخرى.
وشددت مصادر مطلعة على حرص قطاع شؤون العملاء على تحقيق النسبة الأكبر من الإيرادات المقدر في ميزانية السنة المالية الحالية خلال الأشهر الـ 4 المقبلة.

MENAFN21022024000130011022ID1107883411

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