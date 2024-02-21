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((الكهرباء)) تواجه مشكلة بتعيين 700 مرشح من قبل الديوان لعدم وجود درجات وظيفية شاغرة

2/21/2024 11:45:00 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دارين العلي
قالت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ان الوزارة تجهز حاليا كشوف أسماء الموظفين الذين تم ترشيحهم سابقا من ديوان الخدمة المدنية، وتحديدا قبل صدور قرار وقف التعيين والنقل والندب، تمهيدا لإيجاد حلول لاستكمال إجراءات تعيينهم. وقالت المصادر إن «الوزارة تواجه مشكلة بشأن مسألة تعيين المرشحين من قبل الديوان وعددهم نحو 700 مرشح لعدم وجود درجات وظيفية شاغرة خلال الفترة الحالية لاستنفاذ تلك الدرجات مع نهاية العام الماضي»، لافتة إلى الجهود التي يبذلها وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.سالم الحجرف لإيجاد حل لهذه المعضلة.
وأشارت إلى ان المرشحين الذين قاموا بمباشرة عملهم دون أن يصدر لهم كتاب تعيين لديهم بالفعل درجات وظيفية، وسيتم اصدار كتب تعيينهم لتسلّم رواتبهم، مبينة ان «المشكلة تكمن في المرشحين الذين لا توجد لديهم درجات وظيفية». وأوضحت أنه «في حال عدم ايجاد حل لهذه المشكلة، سينتظر المرشحون لحين اقرار ميزانية السنة المالية الجديدة 2025/2024 في مطلع ابريل المقبل».
وذكرت ان الوزارة سبق وان خاطبت وزارة المالية في نوفمبر الفائت للحصول على موافقتها لتخصيص درجات استثنائية للوزارة إلى ان طلبها قوبل بالرفض، محملة مسؤولية عدم توافر درجات وظيفية شاغرة للمرشحين إلى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة السابق لإصداره كتب احتياج لديوان الخدمة المدنية دون وجود غطاء درجات وظيفية.

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