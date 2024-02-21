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الكويت تقدم اليوم مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية بشأن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي

2/21/2024 11:45:00 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قالت وزارة الخارجية إنها تعتزم تقديم مرافعة الكويت الشفهية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي لإصدار رأيها الاستشاري حول العواقب القانونية الناشئة عن انتهاكات القوة القائمة على الاحتلال للأراضي الفلسطينية المحتلة بموجب طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة بناء على القرار رقم 247/77 الصادر بتاريخ 30 ديسمبر 2022 بشأن «الممارسات الاسرائيلية التي تمس حقوق الانسان للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية».
وذكرت «الخارجية» في بيان لها أن سفيرنا في لاهاي علي الظفيري ومندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير طارق البناي ومساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية الوزير المفوض تهاني الناصر سيقومون بتقديم المرافعة المشار إليها أعلاه اليوم الخميس أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.
من جانب آخر، أعربت وزارة الخارجية عن أسف الكويت لاستخدام حق النقض (الفيتو) مجددا في مجلس الأمن للحيلولة دون إصدار قرار مقدم من الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية الشقيقة عن المجموعة العربية يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة ووضع حد للعدوان الوحشي الذي تشنه قوات الاحتلال على شعب فلسطين الأعزل منذ أكثر من أربعة أشهر.
وإذ أكدت الوزارة في بيان لها مجددا موقف الكويت الداعي لوقف إطلاق النار الفوري والتام في قطاع غزة لتحذر من مغبة استمرار الوضع الإنساني المتدهور في القطاع ومواصلة إراقة دماء المدنيين من الشعب الفلسطيني.
وأكدت الكويت أن فشل مجلس الأمن باعتماد مشروع القرار يجسد بشكل مؤسف حجم التحديات التي تواجه الإرادة الدولية، مما يستدعي التحرك السريع لمواجهتها ومعالجتها لضمان تمكين مجلس الأمن من القيام بواجباته الأساسية في صون الأمن والسلم الدوليين.

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