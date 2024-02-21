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الإفراج عن الموقوفين انضباطياً في ((الداخلية)) و((الدفاع)) بمناسبة الأعياد الوطنية

2/21/2024 11:45:00 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أصدر وكيل وزارة الداخلية بالتكليف الفريق الشيخ سالم النواف أمس الأربعاء قرارا بالإفراج عن جميع أعضاء قوة الشرطة الموقوفين انضباطيا والاكتفاء بالمدة التي قضاها كل منهم اعتبارا من 24 فبراير الجاري. وقالت وزارة الداخلية في بيان صحافي للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني إن هذا القرار يأتي بتوجيهات من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف بمناسبة الأعياد الوطنية.
كما أصدر رئيس الأركان العامة للجيش بالتفويض اللواء الركن مهندس دكتور غازي الشمري أمرا بالإفراج عن جميع العسكريين الموقوفين انضباطيا بمناسبة احتفالات البلاد بالأعياد الوطنية والاكتفاء بالمدة التي قضاها كل منهم.
وقالت وزارة الدفاع في بيان صحافي أمس الأربعاء إن ذلك يأتي بتوجيهات من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف.

MENAFN21022024000130011022ID1107883408

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