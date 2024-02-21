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((الهلال الأحمر)) تبدأ حملة توزيع 15 ألف طرد غذائي ومواد صحية على الأسر النازحة في غزة

2/21/2024 11:45:00 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت جمعية الهلال الأحمر إطلاق حملة توزيع 15 ألف طرد غذائي ومواد صحية على الأسر النازحة في غزة. وقال مدير «لجنة تسلم المساعدات» في السلطات الصحية الفلسطينية بقطاع غزة د.ابراهيم الفرا في تصريح لـ«كونا» إن الحملة التي أطلقتها «جمعية الهلال الاحمر الكويتي» ستساهم في تخفيف معاناة آلاف الأسر النازحة في مراكز الإيواء ومخيمات النازحين الفلسطينيين جنوبي القطاع. وأوضح الفرا أن الطرد الغذائي والصحي يكفي الأسرة لمدة 10 أيام، لافتا إلى أن التوزيع سيشمل أيضا الطواقم الطبية العاملة في وزارة الصحة الفلسطينية. وأكد ان السلطات الصحية تسلمت منذ بدء العدوان الاسرائيلي على القطاع في أكتوبر الماضي سلسلة من المساعدات الإغاثية والطبية وسيارات الإسعاف من (جمعية الهلال الاحمر الكويتي)، معربا عن الشكر للكويت أميرا وحكومة وشعبا.

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