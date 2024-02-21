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السفيرة البريطانية: بدء السفر لبريطانيا بالتصريح الإلكتروني ((ETA)).. اعتباراً من اليوم

2/21/2024 11:45:00 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة دياب
أكدت السفيرة البريطانية لدى البلاد بليندا لويس بدء السفر بتصريح السفر الإلكتروني (ETA) اعتبارا من اليوم الخميس، لافتة إلى أنه سيجعل السفر إلى المملكة المتحدة أسهل وأكثر مرونة من أي وقت مضى للمواطنين الكويتيين وغيرهم من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والأردنيين.
وقالت في تصريح صحافي إن «التقديم على ETA عبر تطبيق UK ETA المتوافر على أجهزة iOS وAndroid هو أمر سريع وسهل ورخيص الثمن، وعلى الرغم من أن معظم الطلبات تتم معالجتها بسرعة، فإننا ننصحكم بالانتظار لمدة 72 ساعة على الأقل لتأكيد صحة التصريح ETA».
وأوضحت أنه «بمجرد الحصول على تصريح السفر الإلكتروني، يسمح لحامله بالقيام برحلات قصيرة متعددة المدة لا تزيد على 6 أشهر في كل مرة إلى المملكة المتحدة على مدار عامين أو حتى انتهاء صلاحية جواز السفر المستخدم لتقديم الطلب، أيهما أولا».
وإذا لم تكن متأكدا مما إذا كانت رحلتك مشمولة بـ ETA أو إذا كنت ستحتاج إلى تأشيرة بدلا من ذلك، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لحكومة المملكة المتحدة وأكدت أن «لندن ستظل دائما خيارا مفضلا للرحلات الثقافية والترفيهية والرياضية ورحلات العمل. ومع ذلك، آمل أن يتمكن الكويتيون من استخدام تصريح ETA لاستكشاف أجزاء أخرى من المملكة المتحدة أيضا، بالإضافة إلى العاصمة عدا عن أن رحلات الخطوط الجوية الكويتية المباشرة إلى مانشستر تجعل من الوصول إلى شمال إنجلترا أمرا سهلا، كلما توافرت رحلات».
وأضافت ان «القطارات الجميلة العديدة لدينا إمكانية السفر إلى اسكتلندا وويلز وجميع أنحاء إنجلترا، بالإضافة إلى أن إيرلندا الشمالية، بجمالها وثقافتها، تقع على بعد مسافة قصيرة بالطائرة أو بالعبارة».
واختتمت: «أتمنى لكل من يسافر إلى المملكة المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة هذه وما بعدها رحلة آمنة وسلسة وممتعة».

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