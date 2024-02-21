الرفاعي ترأس اجتماع المجلس الأعلى للحرس الوطني

الرفاعي ترأس اجتماع المجلس الأعلى للحرس الوطني
التاريخ
2/21/2024 11:45:00 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) انطلاقا من توجيهات قيادة الحرس الوطني ممثلة في سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني، والشيخ فيصل النواف نائب رئيس الحرس الوطني، ترأس وكيل الحرس الوطني الفريق الركن م. هاشم الرفاعي اجتماع المجلس الأعلى للحرس الوطني بحضور كبار القادة والفريق الفني للمجلس، حيث تمت مناقشة أهم الموضوعات والاقتراحات التي تعود بالنفع على منتسبي الحرس الوطني وتسهم في رفع الأداء.
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