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الرفاعي ترأس اجتماع المجلس الأعلى للحرس الوطني

2/21/2024 11:45:00 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) انطلاقا من توجيهات قيادة الحرس الوطني ممثلة في سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني، والشيخ فيصل النواف نائب رئيس الحرس الوطني، ترأس وكيل الحرس الوطني الفريق الركن م. هاشم الرفاعي اجتماع المجلس الأعلى للحرس الوطني بحضور كبار القادة والفريق الفني للمجلس، حيث تمت مناقشة أهم الموضوعات والاقتراحات التي تعود بالنفع على منتسبي الحرس الوطني وتسهم في رفع الأداء.

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