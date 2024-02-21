رئيس الوزراء ترأس اجتماعاً للجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية

(MENAFN
- Al-Anbaa) عقدت اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية صباح أمس اجتماعا برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح وبحضور عدد من الوزراء وقياديي كل من وزارة المالية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وديوان الخدمة المدنية والهيئة العامة للقوى العاملة.
من جانب آخر، بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح ببرقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة ذكرى يوم التأسيس للمملكة العربية السعودية الشقيقة.
كما بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح ببرقية تهنئة إلى سيريل ايرول تشالز حاكم عام سانت لوسيا الصديقة بمناسبة العيد الوطني لبلاده.
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