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معرفي يعلن عودة الأندية الملغى إشهارها

2/21/2024 11:44:36 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الشباب ووزير الدولة لشؤون الاتصالات داوود معرفي عن عودة الأندية الذي تم إلغاء إشهارها طبقا للقانون رقم 87 لسنة 2017.
وظهر معرفي في فيديو على حساب الهيئة العامة للرياضة في تطبيق التواصل الاجتماعي «إنستغرام» قال فيه: تأسيسا على القانون رقم 87 لسنة 2017 وتماشيا مع متطلبات الميثاق الأولمبي والنظم الأساسية للاتحادات الرياضية الدولية وقواعد الحوكمة الرياضية وتلافيا لما يمكن اعتباره تدخلا حكوميا في استقلالية الحركة الرياضية والتعرض لخطر إيقاف النشاط الرياضي بدولة الكويت وتأكيدا على دور الدولة الراسخ وفق الدستور في تهيئة أسباب القوة لرعاية للشباب وبحسب رأي إدارة الفتوى والتشريع في كتابه المؤرخ 8-6-2023 والذي يقضي بعدم جواز التصدي لإلغاء قرارات إشهار الأندية، فقد ارتأينا بعد فحص التظلمات المقدمة من الأندية المتضررة وبعد تدقيق المستندات ووضعهم القانوني إلغاء قرارات الأندية المتظلمة فيما تضمنته من إلغاء قرارات إشهارها بأثر رجعي يعود لتاريخ إشهارها لما شابه من مثالب قانونية مما يستوجب إلغاءها في حق الأندية المتظلمة والتي خضعت مستنداتها للفحص والمراجعة مع تأكيدنا بأن المرحلة القادمة ستشهد التدقيق على جميع الأندية بلا استثناء من قبل لجنة محايدة فلا كبير ولا صغير أمام حرمة المال العام ونؤكد أن يد القانون ستطول كل من سولت له نفسه العبث بمقدرات الأندية وشبابنا الرياضي ونعلنها صريحة أننا كما كنا وسنظل نملك الرغبة والإصرار بمكافأة المبدع والمجتهد فإن لدينا العزيمة والصلابة في مواجهة ومحاسبة المخطئ أيا كان في إطار القانون واللوائح والنظم المعمول بها، ونبارك للكويت ولكم ولنا الأعياد الوطنية.

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