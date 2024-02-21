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فوز ((يد السماوي)) على الفحيحيل

2/21/2024 11:44:35 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يعقوب العوضي
نجح السالمية في الفوز على الفحيحيل 33-26 في المباراة التي جمعتهما أمس الأول على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري اليد العام، ليرفع «السماوي» رصيده إلى 6 نقاط محتلا وصافة الترتيب العام بفارق الأهداف عن الكويت المتصدر، فيما بقي الفحيحيل على رصيده السابق بـ 4 نقاط.
وقاد محمد مسعودان الفحيحيل باقتدار في الشوط الأول ليكون ندا للسالمية، اذ دفع «الأحمر» بلاعبي الخبرة أمثال خالد مناحي وصقر الفهد، بينما استخدم في الهجوم عبدالله سعد وعمر الابراهيم والمحترف ساندرو ابراموفيتش ومن خلفهم حارس المرمى محمد متعب الذي تألق في الذود عن مرماه. في المقابل، قاد السالمية المنجي البناني الذي نجح في فرض سيطرته والتفوق في نهاية المطاف مستفيدا من علي بولند وحيدر دشتي رغم تلقيه البطاقة الحمراء اثر كرة مشتركة بالإضافة إلى علي الحداد.
إلى ذلك، يلتقي اليوم القادسية (نقطتين) مع اليرموك (بلا نقاط) في الـ 5.00 مساء، بينما يتواجه العربي (نقطتين) مع خيطان (نفس الرصيد) كما فاز القرين على التضامن بنتيجة 40-15.

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