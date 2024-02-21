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عبدالرؤوف ينال الشارة الفضية في تحكيم ((التنس))

2/21/2024 11:44:35 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للتنس الشيخ أحمد الجابر في ديوان والده، وبحضور الأمين العام للاتحاد د.عبدالله عبدالعزيز، الحكم الدولي عبدالرؤوف عبدالسلام بمناسبة اجتيازه دورة الدراسات التحكيمية الدولية التي أقيمت أخيرا في تايلند ونيله الشارة الفضية في التحكيم. وهنأ الجابر الحكم عبدالرؤوف بهذا الإنجاز الذي يدعو للفخر، باعتباره أول كويتي يحصل على هذه الدرجة، متمنيا له التوفيق والنجاح في مسيرته التحكيمية، فيما عبر عبدالرؤوف عن شكره وامتنانه للشيخ أحمد الجابر على حسن الاستقبال والتكريم والاهتمام باللعبة ومساندة منتسبيها. ويعد عبدالرؤوف عبدالسلام الحكم العربي الوحيد الذي شارك في دورة الدراسات التحكيمية (كحكم عام) التي تؤهله لإدارة منافسات جميع بطولات التنس الدولية الكبرى.

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