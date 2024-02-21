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خسارة ثانية لبرقان بـ ((عربية الطائرة))

2/21/2024 11:44:35 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يعقوب العوضي
تلقى برقان خسارته الثانية بمنافسات البطولة العربية للكرة الطائرة في نسختها الـ 42 المقامة حاليا في الأردن، وذلك أمام دار كليب البحريني بنتيجة 1-3 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثانية، علما أنه خسر افتتاحيا أمام الشرطة القطري بنتيجة 0-3، ومن المقرر أن يواجه اليوم في الجولة الثالثة فريق السويحلي الليبي في الـ 4:00 عصرا. وكان ممثل الكويت الثاني في البطولة فريق كاظمة قد تلقى هو الآخر خسارته الأولى أمس الأول، والتي جاءت من قطر القطري بنتيجة 1-3، وذلك ضمن منافسات المجموعة الأولى، علما أنه واجه أمس الأهلي بنغازي الليبي في الجولة الثانية، بينما يلتقى اليوم مع النجمة البحريني في الـ 7:00 مساء في ثالث جولات المجموعة.

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