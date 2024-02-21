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انطلاق دوري بنك وربة للسلة الثلاثية

2/21/2024 11:44:35 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) انطلقــت منافســات النسخة الأولى لدوري بنك وربة لكرة السلة الثلاثية ضمن دورة الألعاب الرياضة الثالثة للتعليم العالي التي ينظمها الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم على ملاعب مارينا مول بمشاركة 6 جهات تعليمية حكومية وخاصة، حيث أسفرت نتائج الأدوار التمهيدية عن احتلال الهيئة العامة للتعليم التطبيقي لقمة المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بفوزين، بينما جاءت الجامعة الأمريكية ثانية بفوز وهزيمة فكلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا ثالثة بهزيمتين، بينما تصدرت كلية الكويت التقنية قمة المجموعة الثانية بفوزين وجاءت الجامعة الأسترالية ثانية فجامعة الخليج ثالثة.
وطبقا لنظام البطولة، يتأهل فريق الهيئة العامة للتعليم التطبيقي وكلية الكويت التقنية للدور قبل النهائي، بينما تتقابل الجامعة الأمريكية مع جامعة الخليج، والجامعة الأسترالية مع كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا لتحديد المتأهلان لنصف النهائي.
وفي هذا الصدد، أكد نائب رئيس اللجنة العليا لدورة الألعاب الرياضية الثالثة للتعليم العالي للشؤون الفنية د.سلمان حاجي، أن النسخة الأولى لدوري بنك وربة لكرة السلة الثلاثية شهدت منافسة قوية خلال الأدوار التمهيدية على الرغم من مشاركة 6 مؤسسات تعليمية فقط، وقال: «نتطلع إلى زيادة العدد خلال النسخة الثانية خاصة بعدما تم توفير كل عوامل نجاح البطولة من تنظيم وكل الأمور اللوجستية».
من جانب آخر، تختتم اليوم منافسات دوري بنك وربة لكرة القدم للمرحلة الثانوية بمواجهتين ضمن المجموعة الثانية، إذ يلتقي التعليم الخاص الرابع بدون رصيد مع منتخب منطقة الفروانية صاحب الصدارة بـ 6 نقاط، كما تتقابل منطقة الجهراء الثالثة بـ 3 نقاط مع منطقة العاصمة بالرصيد نفسه، بينما احتل منتخب منطقة حولي صدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، وجاء منتخب الأحمدي ثانيا بـ 3 نقاط، ومبارك الكبير ثالث بدون رصيد.

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