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الناصر التقى ممثلي الأندية الملغى إشهارها

2/21/2024 11:44:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اجتمع رئيس اللجنة الاولمبية الكويتية الشيخ فهد الناصر أمس الأول مع مجموعة من الأندية التي ألغي إشهارها في ديسمبر الماضي من قبل وزير الدولة لشؤون الشباب السابق محمد العيبان والهيئة العامة للرياضة، وذلك استجابة للمناشدة التي أطلقتها الأندية في اجتماعها الذي عقد السبت الماضي بديوانية د.فلاح المهاوش.
وتم خلال الاجتماع مناقشة آخر المستجدات وبالأخص القرارات التي ستصدر من قبل الاتحادات الدولية ضد الكويت، في ظل استفسارات تلك الاتحادات «غير الرسمية» حول غياب اللاعبين الكويتيين من المشاركة في الاستحقاقات الخارجية ما يقارب العام، وما سيترتب عليه من عقوبات قد تصل إلى إيقاف الرياضة الكويتية إذا جاءت الاستفسارات بكتب رسمية قد تتطور وترفع للجنة الأولمبية الدولية بسبب التدخل الحكومي في الرياضة بإلغاء إشهار 43 ناديا متخصصا.
وشكر الحضور الشيخ فهد الناصر على سرعة قبوله الدعوة للاجتماع مع الأندية، ما يؤكد حرصه على تذليل العقبات وإنهاء هذه الأزمة بالسرعة المطلوبة وقبل تدخل الاتحادات الدولية لتلك الأندية، مبدين تفاؤلهم من تفهم وزير الدولة لشؤون الشباب داود معرفي لهذه الأزمة، وحرصه على حلها بأسرع وقت.
بدوره، شكر الشيخ فهد الناصر الأندية على وطنيتها وعدم مخاطبة الاتحادات الدولية حول التدخل الحكومي بإلغاء إشهار هذه الأندية، مطالبا الأندية في حال ورود كتب رسمية كن الاتحادات الدولية لهم، مخاطبة الأولمبية الكويتية قبل اتخاذ أي خطوة.

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