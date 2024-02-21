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الكويت والقادسية ((مرة أخرى)) والعربي ((المنتعش)) يهدد كاظمة

2/21/2024 11:44:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ناصر العنزي
من سيتأهل إلى المباراة النهائية لكأس السوبر للموسم الحالي 2023-2024 الإثنين المقبل؟ هذا ما سنعرفه اليوم بعد مواجهتين ناريتين، تجمع الأولى الكويت حامل اللقب مع القادسية على ستاد صباح السالم، وفي الثانية ستكون المنافسة على أشدها بين العربي وكاظمة في ملعب محمد الحمد. وتقام المسابقة بنظام جديد لأول مرة بمشاركة أربعة فرق تحفيزا لها لخطف اللقب وهي: بطل الدوري وكأس سمو الأمير «الكويت» وبطل كأس سمو ولي العهد «العربي» وثالث الدوري «كاظمة» ورابع الدوري «القادسية». ومن المتوقع أن ترتقي المنافسة بينها إلى مرتبة عالية.
تتجدد منافسة «الكلاسيكو» اليوم بين الكويت والقادسية، ومنذ أيام قليلة «10 أيام» انتهت مواجهتهما في الجولة 15 بالدوري لمصلحة الأبيض بهدف محمد دحام، لذلك ستكون مواجهة اليوم بعنوان «من يقدر على الآخر مرة أخرى».
ويتساوى الفريقان في عدد مرات الفوز بكأس السوبر بـ6 ألقاب لكل منهما، وفرصتهما قائمة للانفراد بهذه المسابقة التي تجمع «نخبة» المتنافسين، الأبيض يتقدم على منافسه في ترتيب فرق دوري زين الممتاز غير أنه فقد الصدارة لمصلحة العربي بعد تعادله مع الفحيحيل 1-1 الاحد الماضي، أما القادسية فقد تعثر بالتعادل السلبي مع كاظمة في الجولة الماضية وقبلها خسر من الكويت، ما يوجب على مدربه محمد المشعان في اختبار ثالث له اليوم أن يحرك المياه الساكنة في خط هجومه، والذي لم يسجل في آخر مباراتين، حيث مازالت هناك عناصر مهمة مثل محمد صولة وعيد الرشيدي مقصرة في تسجيل الأهداف رغم الفرص المتاحة لهم.
أما في مواجهة العربي وكاظمة، فإن «الأخضر» يعيش حالة هجومية مزدهرة بعد تسجيله 12 هدفا في آخر مباراتين بالتناصف في مرمى الجهراء والنصر، ويتقدم مهاجمه المغربي حمزة خابا الهدافين بـ15 هدفا. ويعود الفضل في تصدر العربي الدوري وقدرته على خطف كأس السوبر إلى مدربه داركو نيستروفيتش الذي أجاد في توظيف قدرات لاعبيه لمصلحة الفريق، غير أن خط الدفاع بحاجة إلى تنظيم بعدما دخل مرماه 3 أهداف في المباراة الماضية، ويتحمل الحارس سليمان عبدالغفور جزءا من المسؤولية أيضا. أما كاظمة فيأتي في المركز السابع في الدوري، وهو بلا شك مركز متأخر بعدما تراجعت حالة الفريق، وشتان بين كاظمة الموسم الماضي والموسم الحالي.

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