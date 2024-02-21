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التضامن يطالب بنقل مباريات ((الأولى)) تلفزيونياً

2/21/2024 11:44:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يحيى حميدان
طالب المنسق الإعلامي بنادي التضامن خالد الشريكة اتحاد كرة القدم بضرورة إيجاد حل لنقل مباريات دوري «زين» للدرجة الأولى تلفزيونيا حتى تتم الاستفادة من وجود تقنية الحكم الفيديو المساعد «VAR».
وقال الشريكة، في حديث مع «الأنباء»، ان مباريات «دوري المظاليم» حساسة ولا تقبل إهدار النقاط، و«العنيد» يعاني بعض الأحيان من بعض القرارات التحكيمية التي تكلفه فقدان النقاط مثلما حصل في المباراة الأخيرة للفريق أمام الصليبخات 3-3 ضمن الجولة الـ 12 الاثنين الماضي.
وأضاف الشريكة: «تسببت القرارات التقديرية من الحكام في حرماننا من هدف بداعي التسلل وكذلك ركلة جزاء، وعند احتجاجنا على الحكام يتم الاعتذار بعدم وجود تقنية الفيديو، وتوفير نقل المباريات سيسهم أولا في إيجاد العدالة بين الفرق بخلاف تحفيز اللاعبين لتقديم أفضل ما لديهم كون المباريات ستكون منقولة مباشرة على شاشة التلفزيون».
هذا، وقررت إدارة التضامن فسخ عقد المهاجم طلال العجمي بالتراضي بين الطرفين عقب إغلاق باب الانتقالات الشتوية بناء على طلب اللاعب الذي لا يستطيع الالتزام مع «العنيد» هذا الموسم بسبب بعض الارتباطات.
كما تم استبعاد عودة المهاجم السنغالي عمر ويد للتضامن من جديد عقب رفع اسمه من قائمة الفريق لدى اتحاد الكرة طبيا، وذلك بعدما أثبتت الفحوص حاجته لإجراء عملية جراحية في الرباط وسيغيب على أثرها لفترة طويلة. وتمنح لوائح اتحاد الكرة جميع الأندية حرية رفع اسم أحد اللاعبين في حال تعرضه لإصابة وتسجيل بديل له لفترة تستمر شهرا فقط لتحديد من يتم تسجيله واستبعاده.
وبعد رفع اسم ويد، تعاقد «العنيد» مع المهاجم الكولومبي كارلوس ريفاس الذي سبق له تمثيل أندية اليرموك والسالمية والشباب، حيث خاض اللاعب المباراتين الماضيتين مع التضامن.

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