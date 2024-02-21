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((الأبيض)) و((الأصفر)).. صراع على ((قمة)) السلة

2/21/2024 11:44:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) هادي العنزي
يواجه الفريق الأول لكرة السلة بنادي الكويت نظيره القادسية في الـ 7:30 مساء اليوم، على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات، في المواجهة قبل الأخيرة من القسم الثاني للدوري العام لكرة السلة، وتسبقهما مباراة تجمع القرين والتضامن في الـ 5 مساء على الصالة نفسها.
تأتي مواجهة «الأبيض» و«الأصفر» لحسم صدارة الدوري، وذلك قبل الانتقال إلى الدور قبل النهائي الحاسم على لقب المسابقة، ويحتل القادسية صدارة الترتيب برصيد 29 نقطة بفارق نقطة عن الكويت الثاني، وقد ضمن الفريقان تأهلهما مسبقا للدور نصف النهائي.
يملك القادسية المتصدر العديد من اللاعبين المتميزين في صفوفه من بينهم عبدالمحسن الموسوي، ومحمد اشكناني، والأميركيان ألونو، ولوري، وقد قدم «الأصفر» مستويات رفيعة الموسم الحالي بقيادة مدربه الأميركي انتوني ستيبنغ، ويطمح أن ينهي الدوري في صدارة الترتيب.
على الجهة الأخرى، يسعى الكويت حامل اللقب إلى بسط هيمنته على «السلة» وتسجيل انتصار جديد على القادسية، ومدربه الألماني بيتر شومرز يعلم جيدا نقاط ضعف وقوة خصمه، ويملك الكثير من الخيارات التكتيكية بتوافر عدد غير قليل من اللاعبين الدوليين، وفي مقدمتهم الأخوان حمد ومحمد عدنان، وألكسندر الغيص، وتركي حمود، وعمران جوهر، وعبدالرحمن السهو، بالإضافة إلى ثلاثي المحترفين ماركوس هانت، وكادي لالان، وانتوني كار، بما يعد بمواجهة من العيار الثقيل بين الكبيرين.

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