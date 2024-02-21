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داود والبلام.. ((صناع محتوى)) في السعودية

2/21/2024 11:44:28 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالحميد الخطيب
كشف الفنان القدير داود حسين عن العمل المسرحي الذي سيعيد ثنائيته مع الفنان القدير حسن البلام بعد ابتعاد عن التعاون معا استمر لسنوات طويلة، حيث أعلن بوحسين عن تصديهما لبطولة مسرحية بعنوان «صناع محتوى» سيتم تقديمها ضمن أنشطة «موسم الرياض» بالمملكة العربية السعودية، وقال: العرض الأول لـ «صناع المحتوى» ابتداء من 27 فبراير على مسرح بكر الشدي.
والمسرحية كوميدية هادفة، وتدور أحداثها حول صاحب سكن للعزاب يتفاجأ بانتشار مقطع لأحد المستأجرين يغير حاله من إنسان عادي إلى مشهور، ليقوم صاحب السكن بمحاولة استثمار مع المستأجر المشهور من خلال تصوير فيديوهات ونشرها على مواقع التواصل والمشاركة معه في أكثر من برنامج ومحاولة كسب المال في إطار كوميدي ساخر
يذكر أن «صناع محتوى» من تأليف: هيا أحمد، إخراج: محمد راشد الحملي، ويشارك في بطولتها بجانب داود حسين وحسن البلام، نخبة من النجوم منهم: خالد المظفر، علي الحسيني، إيمان فيصل، أحمد المظفر، ريم النجم، سلمان كايد، وغيرهم.

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