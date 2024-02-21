د.مثنى السرطاوي مفخرة للكويت

(MENAFN
- Al-Anbaa) طبيب جـــراح يعتبر من المبدعين على مستوى العالم برز نجمه في عالم الطب، وأصبح اسمه رائدا في مجال جراحة العظام، وعمليات تبديل مفصل الركبة والذي استطاع بخبرته وعلمه تسجيل براءة الاختراع الذي تفوق بها عن غيره بتقنية فريدة لتبديل مفصل الركبة في الولايات المتحدة الأميركية، إضافة إلى حصوله على براءة الاختراع الطبية من مكتب الاختراع الأميركي في مجال خياطة الجروح السطحية والتي أطلق عليها اسم «غرزة الكويت»، وفضل تسميتها بهذا الاسم تقديرا وامتنانا للوطن الكويت.
نتحدث اليوم عن أحد الكوادر الطبية الوطنية التي تفتخر بهم الكويت، وهو د.مثنى السرطاوي صاحب الإبداع الجراحي في تبديل المفاصل الذي أصبح اسمه بارزا في جراحة العظام عالميا، وهذا بحد ذاته مفخرة لنا بالكويت حينما نرى أحد أبناء الكويت يصل إلى هذه المراكز من التميز والإبداع في مجاله تخصصه.
قبل أيام تم تكريم د.مثنى السرطاوي بجائزة أفضل طبيب زائر لعام 2023 في حفل أقيم في المستشفى العالمي كينغز كوليدج لندن في دبي بمشاركة نخبة من الأطباء المعروفين على مستوى العالم في مجالات الطب، وهو بالفعل يستحق هذا التكريم نظرا لعلمه وخبرته ودماثة خلقة وتعامله الراقي مع مرضاه، وهذا ما لمسته من واقع تجربة مع هذا الطبيب المبدع الذي لا بد من الحكومة أن تستثمر إنجازاته وتستفيد من خبراته وإبداعه في مجال تخصصه، حيث الإمكانات متوافرة ولا يوجد ما يمنع من تكريمه بتخصيص مركز عالمي لتبديل الركبة ينطلق من الكويت بقيادة د.السرطاوي يقصده الجميع من داخل الكويت وخارجها، ويكون مركز تدريب للكوادر الوطنية على مثل هذه الجراحات، ومنا إلى من يهمهم الأمر.
لدينا الكثير والكثير من أمثال السرطاوي، مبدعون ومفخرة للوطن يجب احتواؤهم وتقديم كل ما يحتاجون إليه لمقابلة إبداعهم وتميزهم، لأنهم في الأخير كويتيون ونجاحهم يسجل باسم الكويت التي يريد أبناؤها أن تكون متقدمة في جميع المجالات.
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