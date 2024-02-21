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د.مثنى السرطاوي مفخرة للكويت

2/21/2024 11:44:26 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) طبيب جـــراح يعتبر من المبدعين على مستوى العالم برز نجمه في عالم الطب، وأصبح اسمه رائدا في مجال جراحة العظام، وعمليات تبديل مفصل الركبة والذي استطاع بخبرته وعلمه تسجيل براءة الاختراع الذي تفوق بها عن غيره بتقنية فريدة لتبديل مفصل الركبة في الولايات المتحدة الأميركية، إضافة إلى حصوله على براءة الاختراع الطبية من مكتب الاختراع الأميركي في مجال خياطة الجروح السطحية والتي أطلق عليها اسم «غرزة الكويت»، وفضل تسميتها بهذا الاسم تقديرا وامتنانا للوطن الكويت.
نتحدث اليوم عن أحد الكوادر الطبية الوطنية التي تفتخر بهم الكويت، وهو د.مثنى السرطاوي صاحب الإبداع الجراحي في تبديل المفاصل الذي أصبح اسمه بارزا في جراحة العظام عالميا، وهذا بحد ذاته مفخرة لنا بالكويت حينما نرى أحد أبناء الكويت يصل إلى هذه المراكز من التميز والإبداع في مجاله تخصصه.
قبل أيام تم تكريم د.مثنى السرطاوي بجائزة أفضل طبيب زائر لعام 2023 في حفل أقيم في المستشفى العالمي كينغز كوليدج لندن في دبي بمشاركة نخبة من الأطباء المعروفين على مستوى العالم في مجالات الطب، وهو بالفعل يستحق هذا التكريم نظرا لعلمه وخبرته ودماثة خلقة وتعامله الراقي مع مرضاه، وهذا ما لمسته من واقع تجربة مع هذا الطبيب المبدع الذي لا بد من الحكومة أن تستثمر إنجازاته وتستفيد من خبراته وإبداعه في مجال تخصصه، حيث الإمكانات متوافرة ولا يوجد ما يمنع من تكريمه بتخصيص مركز عالمي لتبديل الركبة ينطلق من الكويت بقيادة د.السرطاوي يقصده الجميع من داخل الكويت وخارجها، ويكون مركز تدريب للكوادر الوطنية على مثل هذه الجراحات، ومنا إلى من يهمهم الأمر.
لدينا الكثير والكثير من أمثال السرطاوي، مبدعون ومفخرة للوطن يجب احتواؤهم وتقديم كل ما يحتاجون إليه لمقابلة إبداعهم وتميزهم، لأنهم في الأخير كويتيون ونجاحهم يسجل باسم الكويت التي يريد أبناؤها أن تكون متقدمة في جميع المجالات.

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