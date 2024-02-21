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أيادي الخير.. تنتصر دائماً

2/21/2024 11:44:26 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ‏أيادي الخير تحفظ الأوطان - بإذن الله - وتنتصر دائما، وهذا الوطن المبارك في كل حالاته ستحفظه تلك الأيادي التي تفعل الخير ليلا ونهارا، سرا وعلانية، وهي بفضل من الله كانت خير حافظ وخير رادع لكل صورة من صور الضياع والشتات والهلاك، وكل من نوى شرا بهذا البلد المبارك وجد الخسران والندم والخيبة، لأن أيادي الخير موجودة بين أروقة هذا المجتمع وما زالت تغرس وتزرع الخير، بعيدا عن الأعين.
ومن يصنع الخير فسينتصر على كل خطر داهم، وكل ناوي شر، وخير مفسر لهذا هو قول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم حيث قال: «صنائع المعروف تقي مصارع السوء».
ونحن لا ندعي الكمال التام، ولا نقول إن «أيادي الشر» لا وجود لها، وإننا أهل المدينة الفاضلة التي يتحدث عنها الكتب، والتي لا تجاوز بها، ولكن نقول إن النصر والتمكين والظفر دائما يكون لأيادي الخير، وسنن الحياة ونواميسها تثبت ذلك، وهذا من فضل الله سبحانه.
ومن أراد أن يحفظ مجتمعه سالما غانما، ويعيش في أفضل حال، فعليه سقي بذور الخير في كل مكان، وعليه معاضدة أيادي الخير أينما كانت، وعليه الوقوف أمام أيادي الشر أينما كانت، بكل حزم وقوة وعدل، فهذا هو المسلك الصحيح للمحافظة على المجتمع آمنا ومستقرا، يعيش في أبهى صور السلام والأمان والعدل.
وعلينا أن ندرك جيدا أن هناك ثلة من الناس كما نقول «ما فيهم طب»، لا يتعلمون من الزمن، ولا يفهمون تقلبات الحياة، وكلما قومت اعوجاجهم مالوا، وكلما نصحتهم «لووا رؤوسهم»، ومثل هؤلاء ستطوعهم الأيام بدروسها وعبرها ومواعظها، التي لا تنتهي، والأيام كفيلة بهم، وخير معلم هي الأيام.
بالختام: كانت لي هذه الأبيات الشعبية:
ناس كفى الله شرها ما بها طب
كل ما تعدل ميلها تستميلي
مهما تثبتها على خيرة الدرب
ترجع على درب الطمان الرذيلي
تهدي لها طيب ومعروف وحب
ترجي عسى فيها يبين الجميلي
لكنها ترجع على طبعها غصب
وتصد عن درب الرفاع الفضيلي
أنا أشهد ان المر ما يستوي عذب
ومن يرتجي منه العذوبه هبيلي
وصعبة يصير الذيل في أول الركب
وصعبة يصير الرأس ذيل ذليلي
وان صار، ضاع الكون في لحظة وشب
وما عاد بالدنيا مقام، ومقيلي

hanialnbhan@

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