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خيانة جماعية!

2/21/2024 11:44:26 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) موضوع الأمانة والخيانة والإخلاص والغدر والأخلاقيات بكل أقســامها يرتبط ارتباطا وثيقا بوجود الإنسان ونفسه وطباعه، ولا ينفصل أبدا عنه، وتجمع عليه كل الثقافـــات عــبر التاريخ.
الإنسان أينما وجد تلازمه تحديات وحاجات، وظروف ونزعات، ويحتاج حاجة ماسة إلى تهذيب، ورقابة وتأديب، ومراجعة وتطوير.
أحيانا يجتهد هو بنفسه ويعمل لنفسه، وأحيانا يردعه القانون فقط.
والأفعال التي تكون في الخفاء تجعل البعض يستهين أو يتملص من المسؤولية والمحاسبة. لذا يبقى الضمير هو العنصر الأهم.
إلا أن التبرير للخلق الرديء يعد انحرافا صريحا! فيا لمقتي لذاك الموقف الذي يعلل فيه صاحب الخطأ خطأه.. على أنه منتشر! ثم تجده يغير المسميات لتخفيف قبح عمله، ويذكر أسبابا غير دقيقة.
الخيانة عكس الأمانة، فهي تشمل كل ما يقوم به الفرد من فعل أو قول ينافي الصواب والحق والأخلاق الكريمة. ويبدأ بخيانة النفس!
أتذكر موقفا قصيرا أيام الدراسة في أحد الاختبارات النهائية حين قالت لي إحدى الزميلات: اجلسي بجانبي حتى تغششيني. فقلت: انا لا أغشش. فأحبطها ردي المباشر إلا أنها كابرت وقالت: ومن لا يغش؟! الجميع يغش! فرددت بجزم: انا لا أغش. وجلست على بعد مقعد أو مقعدين.
هذا السلوك المرضي للذي يفعل الخطأ ويصر عليه ويبرره بأن جميع الناس يفعلونه! سلوك يستوجب على أصحابه مراجعة أنفسهم وبسرعة، كالذي يقول ان كل الرجال لديهم انحرافات أخلاقية! كل النساء ناكرات للجميل! إنهم بذلك ينفون العفة والاستقامة عن البشر! وكأنه لا وجود للصلاح ولا جهاد للنفس، لا وفاء ولا ثناء، لا أمان ولا عشرة طيبة!
هذا نقيض الواقع، فكل إنسان سوي يعلم يقينا أن الخير موجود، والأخلاق زينة، و«لو خليت خربت».
إن ممارسة السلوكيات المنحلة بترديد أنها أمر شائع وذائع ما هي إلا حيلة نفسية دنيئة للانغماس فيها.
من أجمل الحكم التي رسخت في ذهني: ليست قدراتنا هي ما يحدد حقيقتنا، إنما هي اختياراتنا.
الجميع قادر على الخيانة، لكن ليس الجميع خونة.

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