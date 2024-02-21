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تحبها.. انشد لها

2/21/2024 11:44:26 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) وطني الكويت سلمت للمجد
وعلي جبينك طالع السعد
وطني الكويت وطني الكويت
وطني الكويت سلمت للمجد
يا مهد آباء الألى كتبوا
سفر الخلود فنادت الشهب
الله أكبر أنهم عرب
طلعت كواكب جنة الخلد
وطني الكويت سلمت للمجد
وعلى جبينك طالع السعد
وطني الكويت وطني الكويت
وطني الكويت سلمت للمجد
بوركت يا وطني الكويت لنا
سكنا وعشت على المدى وطنا
يفديك حر في حماك بنى
صرح الحياة بأكرم الأيدي
وطني الكويت سلمت للمجد
وعلى جبينك طالع السعد
وطني الكويت وطني الكويت
وطني الكويت سلمت للمجد
نحميك يا وطني وشاهدنا
شرع الهدى والحق رائدنا
وأميرنا للعز قائدنا
رب الحمية صادق الوعد
وطني الكويت وطني الكويت
وعلى جبينك طالع السعد
وطني الكويت وطني الكويت
وطني الكويت سلمت للمجد
مسك الختام: من أجمل الأفكار الإعلامية لغرس الهوية الوطنية لهذا العام 2024 هو انطلاق حملة
(# تحبها _ انشد لها)، وهو غناء وإنشاد السلام الوطني لعروس الخليج في أعيادها الوطنية، شكرا لكل من قام بهذا العمل الوطني.

[email protected]

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