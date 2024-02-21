(MENAFN
- Al-Anbaa) وطني الكويت سلمت للمجد
وعلي جبينك طالع السعد
وطني الكويت وطني الكويت
وطني الكويت سلمت للمجد
يا مهد آباء الألى كتبوا
سفر الخلود فنادت الشهب
الله أكبر أنهم عرب
طلعت كواكب جنة الخلد
وطني الكويت سلمت للمجد
وعلى جبينك طالع السعد
وطني الكويت وطني الكويت
وطني الكويت سلمت للمجد
بوركت يا وطني الكويت لنا
سكنا وعشت على المدى وطنا
يفديك حر في حماك بنى
صرح الحياة بأكرم الأيدي
وطني الكويت سلمت للمجد
وعلى جبينك طالع السعد
وطني الكويت وطني الكويت
وطني الكويت سلمت للمجد
نحميك يا وطني وشاهدنا
شرع الهدى والحق رائدنا
وأميرنا للعز قائدنا
رب الحمية صادق الوعد
وطني الكويت وطني الكويت
وعلى جبينك طالع السعد
وطني الكويت وطني الكويت
وطني الكويت سلمت للمجد
مسك الختام: من أجمل الأفكار الإعلامية لغرس الهوية الوطنية لهذا العام 2024 هو انطلاق حملة
(# تحبها _ انشد لها)، وهو غناء وإنشاد السلام الوطني لعروس الخليج في أعيادها الوطنية، شكرا لكل من قام بهذا العمل الوطني.
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