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العيد الوطني وعيد التحرير

2/21/2024 11:44:26 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عندما يحل علينا العيد الوطني وعيد التحرير، ينبغي علينا أن نخر ساجدين لله، شاكرين فضله ونعمه علينا، فلقد مررنا بتجربة قاسية ومؤلمة، فهل هناك أقسى من فقد الوطن والهوية، وعندما يحل علينا هذان العيدان لا بد أن نذكر أو نتذكر ما مر بنا ونعتبر بتلك الأحداث القاسية، وما كان ينتظرنا من بلاء لولا لطف الله ورعايته، وإلا كنا سنصبح من اللاجئين المشردين، اللهم لك الحمد ولك الشكر آناء الليل وأطراف النهار، فقد عادت إلينا كويتنا الغالية، وعدنا إليها وجعلتنا نرى عظمة وقدرة الله على من تجبر، وظن أن لن يقدر عليه أحد، فعصفت به وبجنوده إلى أسفل سافلين، وفرقت شملهم وهزمت جمعهم وجعلتهم هباء منثورا، لك الحمد يا الله فلقد طهرت بلدنا من دنس عدو مغتصب لا يرحم، عاث في ارضنا فسادا وتدميرا، وأشعل في مصدر رزقنا حرائق ظن أنها لن تخمد إلى يوم يبعثون (ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين).
نحمدك يا ربنا لقد هيأت من حارب ووقف معنا ومع الحق وانتزع بلدنا من براثن الطاغية وأزلامه، وحررنا تراب الكويت من دنس البعث الصدامي، لك الحمد نصرتنا وانتصرت لكل المستضعفين في الأرض، فعلينا جميعا ونحن نستقبل أعيادنا الوطنية أن نترحم على شهدائنا الأبرار الذين فاضت أرواحهم الطاهرة فداء لتراب الكويت، وأن نتأدب بآداب هذه المناسبة العظيمة بأن نحسن الاحتفال فإذا كان الله عز وجل قد أمدنا بأسباب النصر فلنحفظ للمولى عز وجل كرماته، فالاحتفال بالنصر يكون بالتقرب إلى الله وذكره، وأخذ العظة والعبرة مما حدث لنا، والترحم على شهدائنا وشهداء من وقف معنا، فنحن نحتفل بهذه الأعياد ورسم البسمة على شفاه الناس.
إن الله سبحانه وتعالى عندما نصرنا على أعدائنا إنما نصرنا بفضله وقدرته ثم بفضل الدول العربية والإسلامية الشقيقة والصديقة والأجنبية وأعمال البر والتقوى والخير التي كانت ومازالت تقدمها الكويت إلى كل محتاج في جميع بلدان العالم، فلا تفسدوا علينا فرحة التحرير والنصر وتحولوا هذا العرس الجميل إلى حوادث لا تحمد عقباها، ولنجعل احتفالاتنا فرصة بالتقرب إلى الله، واستذكار نعمه علينا، واستذكار شهدائنا وشهداء من دافع عنا وفاضت أرواحهم فداء للكويت. علموا أولادكم حب الوطن وآداب الاحتفال، واشرحوا لهم المرارة التي عشناها في فترة الغزو، وعلموهم نعم الله علينا، وعلموهم أن يقدسوا الشهادة في سبيل الوطن، وان يقدموا أرواحهم فداء للكويت، وعمقوا فيهم الولاء والانتماء لهذه الأرض الطيبة المعطاءة.
لقد آن الأوان لتكون لاحتفالاتنا معان كبيرة زاخرة وكلمات رائعة تعتز وتفخر بها الأجيال، فليحصد الأبناء ما زرعه لهم الآباء، ولا بد أن نتذكر جميعا أمير القلوب أميرنا الراحل الشيخ جابر الأحمد، طيب الله ثراه، وحبه للكويت وترابها، ونتذكر الأمير الراحل الشيخ سعد العبدالله، رحمه الله، ومحبته للكويت وتراب الكويت، ونتذكر المغفور لهما بإذن الله تعالى، الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، والأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد وحبهم للكويت، ونتذكر شهداءنا الأبرار وشهداء من وقف مع الكويت الذين فاضت أرواحهم ودماؤهم زكية طاهرة على تراب الكويت، وان نتمسك جميعا بتعاليم الإسلام السمحة، ونتوجه إلى الله بالشكر الكثير أن من علينا بهذا النصر العظيم.
قال الشاعر:
حزت نصرا يا كويت العرب
وتسامى شعبك الحر الأبي
وسمت أعلامنا خفاقة
فوق هامات النجوم والشهب
اللهم احفظ بلدي الكويت وأميرها وشعبها والمخلصين لها من كل مكروه، اللهم آمين.

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