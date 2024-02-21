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سور الكويت

2/21/2024 11:44:25 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ذكرت المراجع التاريخية الخاصة بالكويت، وأهمها كتاب الشيخ عبدالعزيز الرشيد الذي يعد الأول في هذا الجانب، ان اول سور بناه الكويتيون من الطين كان عام 1760 في عهد ثاني حكام الكويت وهو عبدالله الاول بن صباح الأول بن جابر بن سلمان (1814 - 1763) وكان يحتوي على خمسة بوابات، ثم تهالك وتساقط فأمر الشيخ جابر الأول بن عبدالله الاول (1814 - 1859) المشهور بجابر العيش ببناء السور الثاني عام 1814 واحتوى هذا السور أيضا على خمسة بوابات، واستمر الحال على ما هو عليه مائة وأربع عشرة سنة حتى تهالك أيضا، فأمر الحاكم التاسع للكويت الشيخ سالم المبارك الصباح (1917 - 1921) ببناء السور الثالث في 14 يونيو 1920 بطول سبعة كيلومترات وارتفاع اربعة أمتار احتوى على خمسة بوابات، واستمر هذا السور حتى امر أمير الكويت الحادي عشر الشيخ عبدالله السالم الصباح بهدمه في 4 فبراير 1957 والإبقاء على بواباته الخمس نظرا للتوسع العمراني.
أما عبارة «أنا سور الكويت» فهي مشهورة، وقائلها هو حاكم الكويت السابع الشيخ مبارك الصباح، رحمه الله، ولها مناسبة ففي عام 1910 وبعد بناء المستشفى الأمريكاني، اقترح على الشيخ مبارك احد أطباء الإرسالية الأميركية واسمه ستانلي ماليري، ان يقوم ببناء سور حول مدينة الكويت يحميها من أطماع الطامعين، فرد عليه الشيخ مبارك قائلا: «لا داعي لذلك فأنا سور الكويت»، وفعلا كان درع الكويت الحصين وسورها الشامخ، بل انه المؤسس الحقيقي للكويت الحديثة بكل ما تحمل هذه الكلمة معنى، من هنا اقول ان الكويت بخير ولله الحمد والمنة وستظل كذلك إلى ما شاء الله، لأنها بلد الخير وواحة الأمن والامان، وبإذن الله تعالى سيكون القادم افضل.
لقد بنيت هذه الدولة المباركة على اساس متين بجهود ابنائها وولاة امورنا الذين أبوا إلا الخير لشعبهم فكنا ومازلنا كتلة متراصة يجمعنا الحب والتكاتف والتعاون والإخلاص للكويت الغالية ومهما بلغ بنا الاختلاف لا نختلف على الولاء لقيادتنا الرشيدة والعمل من اجل رفعة الكويت، ودمتم سالمين.

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