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المصارعة مرشح لاستضافة بطولة العالم ويطلب استضافة العرب

2/21/2024 11:44:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان – بات اتحاد المصارعة مرشحا بارزا لاستضافة بطولة العالم للناشئين والناشئات تحت 17 عاما "روماني وحرة" في منتصف آب (أغسطس) المقبل، وذلك بعد اعتذار الأرجنتين عن استضافتها للبطولة العالمية.
وبحث رئيس اتحاد المصارعة م.محمد العواملة في اتصال هاتفي مع رئيس الاتحاد الدولي للمصارعة، الصربي نيناد لالوفيتش، توجهات "الدولي" حول تحديد مكان الاستضافة المقترح للبطولة العالمية، والذي يسير نحو اختيار الأردن، بعد النجاح الكبير الذي حققه اتحاد المصارعة في استضافة النسخة الماضية من بطولة العالم تحت 20 عاما.
وعلمت "الغد" من مصادر مطلعة، أن اتحاد المصارعة ينتظر تأكيدا رسميا من الاتحاد الدولي عبر البريد الإلكتروني، لمنحه شرف استضافة بطولة العالم خلال الـ 48 ساعة المقبلة، ما يؤكد أن المملكة أصبحت واجهة لعبة المصارعة في منطقتي الشرق الأوسط والخليج العربي.
إلى ذلك، تقدم اتحاد المصارعة بطلب رسمي إلى الاتحاد العربي للمصارعة، لإخطاره برغبته وجاهزيته لاستضافة بطولة العرب للفئتين تحت 17 و23 عاما، والتي كان مقررا إقامتها مطلع آذار (مارس) المقبل، في المملكة العربية السعودية، قبل أن تعتذر السعودية عن استضافتها لأسباب خاصة.
ومن المرجح أن تقام البطولة في أيار (مايو) المقبل، لتشكل "بروفة" على مستوى الأداء والتحضير بالنسبة لاتحاد المصارعة، الذي يتجهز لاستضافة بطولة آسيا للفئتين تحت 17 و23 عاما بالفترة من 22 إلى 30 حزيران (يونيو) المقبل، وسط تطلعاته برؤية نسخة جديدة من التنظيم المميز للمملكة على مستوى البطولات العربية والقارية والعالمية.
ويعكس قرار إسناد الاستضافات الدولية للأردن، تبعات النجاحات للاستضافات السابقة، وبما يؤكد ثقة الاتحاد الدولي للمصارعة بقدرة الأردن على تطوير اللعبة في منطقة الشرق الأوسط نظير السمعة الطيبة التي باتت تحظى بها المملكة في تنظيم البطولات الدولية والقارية، كما تمثل الاستضافات دعما جديدا لاتحاد المصارعة في برامجه وآلية التنفيذ، بهدف زيادة نشر اللعبة وتوسيع قاعدة اللاعبين، إلى جانب تعريف المنطقة برياضة المصارعة.
وسبق لاتحاد المصارعة استضافة بطولة آسيا للمصارعة للناشئين والشباب تحت 15 و20 عاما في تموز (يوليو) من العام الماضي، والتي أقيمت منافساتها على صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، وأعقبها استضافة تاريخية لبطولة العالم للشباب والشابات تحت 20 عاما.

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