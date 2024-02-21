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رابطة اللاعبين.. حماية ودعم لنجوم الرياضة ومبادرات بأبعاد إنسانية

2/21/2024 11:44:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) جاء تأسيس رابطة اللاعبين الأردنيين الدوليين الثقافية، لتكون سندا وداعما لنجوم الرياضة الأردنية في مختلف الرياضات والألعاب، وهو ما جسدته الرابطة على أرض الواقع عندما راحت تدعم اللاعبين وتحسن أوضاعهم وتوفر الحماية لهم، إلى جانب تقديم الدعم والنصح والمشورة لهم في عقودهم مع الجهات المختلفة، ومساندتهم في النزاعات القانونية مع الجهات الرياضية وكذلك بعد اعتزالهم.
الرابطة التي تقودها الفارسة الهاشمية سمو الأميرة هيا بنت الحسين، تواصل دعم وتوجيه اللاعبين الموهوبين، ودعم برامج المسؤولية الاجتماعية والاهتمام باللاعبين من ذوي الاحتياجات الخاصة، والعمل على تقديم الرعاية الصحية ورفع المستوى التعليمي للاعبين، إضافة إلى أهداف كثيرة تسعى إلى تحقيقها.
ويبذل نائب رئيس الرابطة فادي زريقات ومجلس إدارة الرابطة، جهدا كبيرا في هذا المجال، بحكم خبرتهم الطويلة في هذا المجال، ما انعكس إيجابا على عمل الرابطة.
وشاركت الرابطة في احتفال زفاف سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله على سمو الأميرة رجوة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، كما عملت الرابطة على توفير منتزه لها وتأسيس صندوق الحسين للمنح وتوفير التأمين الصحي العائلي، للأعضاء المنتسبين إليها، وتوسيع قاعدة الأعضاء فضلا عن تحديث وتطوير العمل الإداري وتوسيع نطاق الخدمات وتحديث بيانات الأعضاء.
وأنجزت رابطة اللاعبين نظاما أساسيا وداخليا جديدا ونظاما إلكترونيا، وملفات للموظفين والأعضاء ونظام محاسبة متخصص، وكذلك الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي العائلي، وتم تشكيل لجنتين في الشمال والجنوب، "محافظة العقبة"، كما أطلقت الرابطة مبادرة "بيتك عامر"، والتي تم فيها تأهيل بيوت خمسة رياضيين قدامى، في الوقت الذي يتم فيه توزيع المعونات الرمضانية والمدرسية وأخرى خلال العام.
وتواصل "الأيدي البيضاء" للرابطة، زيادة عدد المنح الدراسية، فضلا عن إقامة فعالية "أناديكم"، تضامنا مع الأهل في قطاع غزة وبمشاركة عدد من الهيئات المشاركة والداعمة. وبلغ عدد الطلبة المستفيدين من صندوق الحسين للمنح الدراسية الجامعية منذ تأسيسه، 197 طالبا منهم 56 ما يزالون على مقاعد الدراسة في الجامعات الأردنية وبالتخصصات كافة. إلى جانب إقامة النسخة الثانية لسباق الضاحية بمناسبة عيد الاستقلال وعيد ميلاد الفارسة الهاشمية سمو الأميرة هيا بنت الحسين، واحتفالا بزفاف سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله، حيث شارك في السباق 294 متسابقا من فئات عدة، وبمشاركة عدد من ذوي الإعاقة، وإقامة مباراة كرة قدم بين فريق الرابطة وفريق جامعة الشرق الأوسط احتفالا بعيد الاستقلال. ويؤكد نائب رئيس الرابطة فادي زريقات، أن الرابطة وبتوجيهات من سمو الأميرة هيا بنت الحسين، تحرص على تفعيل أنشطتها الداعمة للرياضة والرياضيين، وفي مختلف المحاور.
وأضاف في تصريح لـ"الغد": رسالة الرابطة واضحة في دعم وحماية الرياضيين، وهذا ما نسعى إلى تفعيله وتطويره في كل زمان ومكان، لتكون الرابطة منارة مضيئة وداعمة للنجوم الذين قدموا الكثير للمنتخبات الوطنية في سبيل رفع علم الوطن عاليا في مختلف المحافل.
ويؤكد المتابعون والعالمون بآلية عمل الرابطة، استحقاق هذه المؤسسة الرياضية كل أشكال الدعم والتقدير، نظير دورها في مساعدة الرياضيين الفقراء، من مختلف أوجه الدعم، وتسعى للوصول إلى كل حالة إنسانية يثبت أنها بحاجة إلى العون، إضافة إلى تحفيز طلبة الجامعات بمنح دراسية طبقا لأسس واضحة مبنية على العدالة وقائمة على الشفافية وبعيدة كل البعد عن المجاملة والمزاجية في الاختيار.

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