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بين السطور.. مسلسل كوري بنكهة مصرية

2/21/2024 11:44:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) الدوحة- بعد عرض الـ10 حلقات الأولى من مسلسل "بين السطور" نجح العمل بإزاحة مسلسل "الخائن" عن المركز الأول ضمن الأعمال الأعلى مشاهدة عبر منصة "شاهد" في مصر والسعودية متصدرا المشهد، وكذلك حظي باهتمام رواد منصات التواصل الاجتماعي الذين أجمعوا على الإشادة بقصته وأبطاله.
ويحكي العمل عن الإعلامية هند سالم شديدة الطموح التي تضحي بأي شيء في سبيل ارتقائها الوظيفي، ومع أن حياتها العائلية والعملية تبدو من الخارج براقة ومجال حسد من المحيطين، لكن خلف الأبواب المغلقة يمكنك أن ترى الأمور من منظور آخر، حيث كل الأشياء على وشك التداعي.
ويزداد الأمر سوءا حين يتعرض لاعب رماية أميركي من أصل مصري لحادث يكلفه حياته، وتبدأ الشرطة التحقيق بالقضية مع كل معارفه، من بينهم هند التي استضافته ببرنامجها مرتين وسرعان ما يتضح أنها لم تربطها به علاقة مهنية فقط، وإنما جمعهما الحب أيضا قبل سنوات طويلة، وهو ما يتبعه كشف الكثير من الأسرار التي لن تلبث أن تكلفها كل شيء.
النسخة الأصلية
بعد تبني منصات البث، خاصة "شاهد"، إعادة تقديم مسلسلات أجنبية بنسخ عربية، مثل مسلسل "عروس بيروت، و"ع الحلوة والمرة"، و"ستيليتو"، و"الثمن"، و"كريستال"، جاء "بين السطور" المقتبس من نسخة كورية، ليتفوق على منافسه "الخائن" المقتبس من نسخة تركية، ويزيحه إلى المرتبة الثانية في المشاهدات على المنصة نفسها.
ولهذا كان من المثير للانتباه اختيار الدراما الكورية هذه المرة للاقتباس منها وتحديدا مسلسل "مستي" (MISTY) الذي صدر في العام 2018، ولعب بطولته كل من جو كيمجي وجين هيرين وهاي جين، ودار حول مذيعة يُشتبه بها في جريمة قتل فيقرر زوجها المنفصل عنها أن يصبح المحامي الخاص بها، الأمر الذي ينتج عنه وقوعهما بالحب من جديد.
ومن الجدير بالذكر، أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعاون فيها السيناريست مريم نعوم مع نجلاء الحديني للعمل على كتابة سيناريو، ومعالجة مصرية لعمل أجنبي غير مشهور في الوطن العربي.
وسبق "بين السطور" أعمالا أخرى قدماها معا هي: مسلسل "كأنه إمبارح" العام 2018 والمأخوذ عن المسلسل الإسباني "عودة لوكاس" (El Regreso de Lucas)، ومسلسل "زي الشمس" الذي صدر العام 2019، وكان مقتبسا عن المسلسل الإيطالي "الشقيقتان" (Sorelle). وقد حقق المسلسلان "زي الشمس" و"كأنه إمبارح" نجاحا كبيرا طوال فترة العرض، ويبدو أن الأمر سيتكرر من جديد مع "بين السطور".
أفضل من العمل الأصلي
وفقا لتصريحات النجمة الأردنية صبا مبارك (بطلة العمل) تفوقت النسخة المعرّبة على الأصلية لاهتمام صانعيها بالغوص في أعماق النفس البشرية وتفاصيلها، والتطرق إلى الخير والشر لكل شخصية. وهو ما سمح بالتبعية للجمهور أن يقف على مسافات متساوية من الأبطال ورؤيتهم كبشر يخطئون ويصيبون من دون إطلاق الأحكام.
أما المخرج وائل فرج، فمن جهته أكد، أنه لا عيب بالاقتباس من الدراما العالمية بشرط تعريب العمل حسب ما يتلاءم مع المصريين وقضاياهم الاجتماعية المعاصرة مع ضرورة إضافة نوع من الخصوصية والتفرد تميز العمل عن غيره.
ومن بين الإيجابيات التي حظي بها العمل، غياب الملل رغم أن الحبكة عادية والمسلسل ينتمي لدراما الـ30 حلقة، وهو ما تحقق بسبب جودة الكتابة ووجود تصاعد درامي شائق يلعب على فضول المتلقي وتقديم مادة مثيرة وغير متوقعة كل حلقة، إلى جانب اعتماد "فلاش باك" متعدد الأبعاد والسنوات كل حلقة، وأداء الأبطال المميز مع ملاحظة نضج وتطور لدى كل من: محمد علاء وأحمد فهمي وسلمى أبو ضيف وتألق صبا مبارك.
وهو ما أرجعه المخرج لحقيقة حرصه على تقديم المسلسل بعيدا عن صراع الماراثون الرمضاني، مما سمح له بالانتهاء من التصوير والمونتاج وكل الأشياء قبل العرض حتى لا يتعرض النجوم لأي ضغوط خلال التصوير.
واعتمد المخرج في مشاهد الماضي البعيدة اللجوء إلى نجوم آخرين مناسبين للمرحلة العمرية، وهو ما برره فرج برغبته في منح المتفرج جرعة مضاعفة من المصداقية من دون الاعتماد على الذكاء الاصطناعي لمنح الأبطال أعمارا أقل وهو ما يجده المشاهد عادة ساذجا ومخيبا للآمال.
وفي سبيل خروج الأمر بأفضل طريقة ممكنة، لم يعتمد فرج على البحث عن وجوه شابة قريبة الشبه من الأبطال وحسب، وإنما اختارهم على قدر من الموهبة لإجادة مشاهدهم، واتضح ذلك خصوصا مع الشاب الذي لعب دور وليد فواز صغيرا.
"بين السطور" دراما اجتماعية تجمع بين التشويق والإثارة والرومانسية تستعرض ماهية الحياة لامرأة تسعى للنجاح وسط سباق لاهث لا يرحم ولا يتوقف. بطولة صبا مبارك، أحمد فهمي، محمد علاء، وليد فواز، سلمى أبو ضيف، ناردين فرج، على الطيب، من إخراج وائل فرج، وتأليف مريم نعوم ونجلاء الحديني، وسيناريو وحوار كل من: سارة الطوبجي وفاطمة الزهراء سيف الدين. -(الجزيرة نت)

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