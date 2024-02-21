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أبو زينة يجسد حكايات بمنحوتات مغلفة بدلالات اجتماعية وتراثية

2/21/2024 11:44:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد الشوابكة عمان- ينفذ الفنان التشكيلي والنحات الأردني نضال أبو زينة، مفردات فنية نابضة بالحياة تدعو المتلقي للتأمل والبحث عن عنوان يتناسب معها، وفق ثقافته وأسلوبه الفني الخاص به.
ويرى أبو زينة وهو عضو في رابطة الفنانين التشكيليين الأردنيين والحائز على جائزة التميز الحرفي من المجلس الوطني للثقافة والفنون في الكويت العام ( 2016)، أهمية أن ينمي الفنان ثقافته، وفهمه للحضارات القديمة، لأن فكرة الفنان الباحث مرتبطة بمخزونه الفكري من رؤية بصرية ومعلومات ثقافية.
وتتجلى أعمال أبو زينة الفكرية والنحتية، في التكوينات والحبكة الفنية في إخراج العمل الفني التشكيلي النحتي الذي يتميز بالفن التكعيبي المعاصر مقدماً لوحات فنية في أحسن صورة، إلى جانب اهتمامه بالتكوينات المختلفة التي تحمل مضامين اجتماعية وتراثية على مستوى الأردن وفلسطين.
ويقول أبو زينة الحاصل على جائزة "البرونزية" أثناء مشاركته في معرض مجلس الحرف العالمي الذي عقد في الصين العام ( 2014): "حين يتمرد الفنان ينقل تمرده إلى أعماله، ويعكس نظرته لبيئته من خلال عمله فيكون الفن بمثابة وسيلة تحرر للفنان"، ملخصاً ذلك بعبارة، "الفن وسيلة تحرر ولحظة تواصل مع أشياء الكون".
ويتحدث عن نفسه قائلا: "أناملي بدأت تعانق الخشب في سن مبكرة، ومسني الإعجاب بالصنعة للآلة الموسيقية العود، وتعلمت مبادئها وأسرارها. من خلال البحث".
ويجلس أبو زينة داخل ورشته، ويتحدث كيف مضى وراء شغفه، يتتبع بلمساته المنحوتات التي صنعتها أنامله، وكيف أوقف منذ سنوات عدة، تجربته على خشب يكرس له حكاية أخرى ووجها آخر عبر النحت، متحركاً بخفة ونشاط وهمة بين إبداعاته التي تلاقي إقبالاً ممن يقدرون قيمة العمل اليدوي بأسعار مختلفة، حسب نوع القطعة المنحوتة والمصنوعة كـ "الحرف التقليدية" مثل آلة العود والسيوف وغيرها من الحرف اليدوية، والفن العجمي وتطعيم الصدف على الخشب.
ويشعر الفنان أبو زينة بسعادة لا توصف، عندما يتمكن من جعل الحياة تدب في يابس الشجر الساكن وبحسبه: "أنا راض تماما عما نحته على قطعة خشب صماء حظيت بحياة موازية صنعتها أناملي بإتقان فني"، مشيراً إلى أنه يقضي وقتاً طويلاً بين أدوات النحت وقطع الخشب حتى أصبحت بينهم صداقة لا يفهمها إلا هم، مدركاً أنه حين يحمل إزميله ومطرقته، ويبدأ يجرد قطع الخشب من صمتها يعطيها هوية أخرى، مؤكدا أن ما قاده إلى هذه المغامرة الفنية الممتعة، حرصه وإصراره على أن يظل هذا الخشب المهمل حيا.
ويقول أبو زينة في سياق حديثه لـ "الغد": "إن ولادة العمل الفني ليست سهلة بل تشكل أصعب اللحظات وأعقدها، وتأخد أكبر وقت لأنها تشكل الركيزة والأساس الأول للعمل الفني، وبمدى نجاحها ومتانتها يكون العمل ناجحاً وصامداً ومحققاً الغرض منه، مشيراً إلى أنه اختار مادة الخشب الخام لتنفيذ أعماله الفنية النحتية ليصنع عبر وجودها ملامح خاصة اتصفت بالدقة في التفاصيل والجمال، لأنه يريد أن يصنع لنفسه اسماً ومكانة في مجال النحت على الخشب والديكور.
ومضى أبو زينة الحاصل على دبلوم في تخصص مهن هندسية (ميكانيك)، يتحدث بلهفة عن منحوتاته الخشبية قائلا: "إن روعة المجسمات التي تتشكل في النهاية تنسيه التعب والوقت الطويل الذي يمضيه في صناعتها، مشيراً إلى أن أعماله الفنية هي عبارة عن مجموعة من القواطع الخشبية، ومجموعة من لوحات ومجسمات من الخشب، إذ قال: "إن موضوع أعمالي يحاكي الموضوعات المحلية والعربية والفلسطينية، وهي موضوعات مختلفة، وقد قام برسمها على خامات مختلفة وجميعها تعبر عن ارتباط الإنسان بالأرض والمكان".
ويشير إلى أنه أصبح يتقن مجموعة من الحرف اليدوية مثل: فن الحفر على الخشب، تطعيم الصدف على الخشب، والرسم بأنواعه على الخشب، وكانت بدايته في البحث وتطوير صناعة الحرف اليدوية النادرة والتي كانت غير موجودة في الأردن أو نادرة مثل: تطعيم الصدف والرسم العجمي وصناعة آلة العود الشرقي وصناعة السيوف.
ويقول: "كنت أسافر إلى الدول المجاورة للبحث في الصناعات التقليدية وخصوصاً آلة العود، والبحث في أسرار صناعة العود من حيث، المقاسات وأنواع الأخشاب والاطلاع على كيفية الصناعة، وبعد هذه الخبرة في مجال الصناعات التقليدية بدأت أهتم في تنفيذ تصاميم مبتكرة مستوحاة من التراث".
وشارك أبو زينة في العديد من المعارض المحلية والدولية، وحصل على جوائز عالمية في النحت وجائزة في التميز الحرفي وبعد هذا المشوار الطويل، يتجه إلى تنفيذ أعمال فنية من مجسمات نحت وأعمال تشكيلية بمدارس فنية مختلفة، جميعها مستوحاة من تراثنا العربي والإسلامي وأعمال تتناولت القضية الفلسطينية، واقتنت العديد من الجهات أعماله من أبرزها: الديوان الملكي الهاشمي العامر، متحف اليونيسكو، متحف نانتوج العالمي في الصين، المجلس الوطني للثقافة والفنون في الكويت، ووزارة الثقافة وأمانة عمان.

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