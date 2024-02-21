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فن الذكاء الاصطناعي في اكتشاف الأدوية

2/21/2024 11:44:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- عندما تم الكشف عن AlphaFold من Google DeepMind في العام 2020، تم الترحيب ببرنامج التنبؤ ببنية البروتين الجديد باعتباره إنجازًا يمكن أن يكون بمثابة رصاصة سحرية للتكاليف المرتفعة ومعدلات الفشل في اكتشاف الأدوية وتطويرها.
يستخدم AlphaFold شبكة عصبية عميقة من طرف إلى طرف مدربة على إنتاج هياكل البروتين من تسلسلات الأحماض الأمينية، ومحاذاة التسلسلات المتعددة، والبروتينات المتماثلة.
للاستفادة من نجاح هذا البرنامج الجديد، بعد حوالي عامين فقط من إطلاقه، أعلنت شركة Isomorphic التابعة لشركة DeepMind عن صفقتين لاكتشاف الأدوية، بقيمة 3 مليارات دولار لكل منهما، مع Eli Lilly وNovartis.
في وقت سابق من هذا العام، توجهت شركة NVIDIA العملاقة للمعالجات الدقيقة أيضًا أولاً إلى الذكاء الاصطناعي لاكتشاف الأدوية، حيث قامت باستثمارات كبيرة وصفقات مع شركات رائدة مثل Recursion Pharmaceuticals وGenentech.
تتوافق كل هذه التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي مع اتجاه رئيسي: "إن الصناعة بأكملها تتمحور حول الطب الدقيق"، كما قال ألبان دي لا سابليير لـ Inside Precision Medicine. وهو الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة Owkin، التي تستخدم الذكاء الاصطناعي المبني على بيانات المرضى لتسريع التجارب السريرية. "لقد فشلت الكثير من الأدوية لأن الشركات كانت تسعى إلى الوصول إلى الطفرة السادسة في المليون ولم يكن لها تأثير كبير. إن دفع الأصول إلى الأمام، ولكن في مجموعة فرعية أصغر باستخدام الذكاء الاصطناعي مع البيانات الصحيحة أمر منطقي أكثر.
يعد الإصدار الأحدث من AlphaFold أفضل من الإصدار الأول، وهناك سبب وجيه لتوقع أن يكون هذا التقدم تحويليًا. قالت سارة تيشمان، FMedSci، FRS، قائدة المجموعة في مجال البحث والتطوير في مجال الأدوية والتكنولوجيا الحيوية: "إن تطبيق AlphaFold على اكتشاف الأدوية هو أمر مباشر للغاية، لأن التنبؤ ببنية البروتينات الكروية القابلة للذوبان، أو مناطق البروتينات، مفيد في العديد من النقاط على طول خط أنابيب البحث والتطوير في مجال الأدوية والتكنولوجيا الحيوية". علم الوراثة الخلوية في معهد ويلكوم سانجر.
أظهر تقرير مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG) الصادر في (فبراير) 2022 أنه من بين 20 شركة لاكتشاف الأدوية القائمة على الذكاء الاصطناعي، كان هناك حوالي 15 مرشحًا في التجارب السريرية. وقد وصل ثمانية من المرشحين إلى مرحلة التجارب السريرية في غضون 10 سنوات من اكتشافهم. وأظهر تقرير آخر لمجموعة BCG، نُشر في يونيو 2022 وتمت صياغته بالتعاون مع Wellcome، أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يحقق وفورات في الوقت والتكلفة بنسبة 25-50 % على الأقل في مرحلة اكتشاف الأدوية.
إن الذكاء الاصطناعي يعزز مجال الاكتشاف بعد أن كان العلماء يقضون عامين أو ثلاثة أعوام لتحديد البنية ثلاثية الأبعاد للبروتين، الآن يمكن القيام بذلك لجميع البروتينات تقريبًا في غضون دقائق، وذلك بفضل التقدم في الذكاء الاصطناعي. وحتى البروتينات الجديدة، غير الموجودة في الطبيعة، والتي لم يتم تصورها من قبل، يمكن الآن إنشاؤها.
من خلال تغذيته بتسلسلات وهياكل حوالي 100000 بروتين معروف. يمكن للإصدار الأخير الآن إنشاء تنبؤات لجميع الجزيئات تقريبًا في بنك بيانات البروتين، وهو أكبر قاعدة بيانات مفتوحة الوصول للجزيئات البيولوجية في العالم. تم الإبلاغ عن أن الخوارزمية تصل في كثير من الأحيان إلى الدقة الذرية.
لكن التحديات الكبيرة ما تزال تواجه الذكاء الاصطناعي. وقال دي لا سابليير: "لقد أثبتت شركات مثل Exscientia وInsilico أنه يمكنك تسريع دورة الدواء". وهو يعتقد أن استخدام مطوري أدوية الذكاء الاصطناعي يمكن أن يقلل ما لا يقل عن سنة إلى سنتين من كل مرحلة من مراحل اكتشاف الأدوية وتطويرها. وأشار إلى أن اختيار المرضى المناسبين للدراسة هو أمر أساسي. في أمراض القلب، على سبيل المثال، من الصعب جدًا توقع الأشخاص الأكثر عرضة للخطر لدعم الدراسة بشكل صحيح. وقال إن هدف شركات الأدوية الكبرى هو خفض 40 % من دورة اكتشاف الأدوية.
وقال جان فيليب فيرت الرئيس التنفيذي للبحث والتطوير في أوكين: "الشيء المثير للاهتمام هو أنه يمكنك تدريب خوارزمية مسبقًا على الكثير من البيانات واستخدامها لحل المشكلات مع مجموعات البيانات الأصغر".
تعمل مجموعة كبيرة من الأدوات والإستراتيجيات الأخرى على تعزيز نمو هذا المجال. كانت العشرات من شركات اكتشاف أدوية الذكاء الاصطناعي موجودة منذ عقد من الزمن على الأقل، مدعومة بمجموعة جيدة من التمويلات والصفقات الجديدة.
على سبيل المثال، وقعت شركة Insilico صفقة في العام الماضي مع شركة Sanofi بقيمة تصل إلى 1.2 مليار دولار لتطوير الأدوية المرشحة لتحقيق ما يصل إلى ستة أهداف جديدة.
"على الرغم من وجود الكثير من الشكوك من قبل شركات الأدوية تجاه إمكانات الذكاء الاصطناعي خلال الأيام الأولى لشركة Insilico، فقد أضافت معظمها الآن قدرات الذكاء الاصطناعي إلى عمليات البحث والتطوير الخاصة بها. حتى أن بعض الشركات مثل سانوفي جعلت الآن الذكاء الاصطناعي جزءًا أساسيًا من إستراتيجيتها.

* الصيدلي/ إبراهيم علي أبو رمان
وزارة الصحة

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