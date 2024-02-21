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الربيع يُزهر مبكرا.. عائلات تتشارك لحظات ممتعة بأحضان الطبيعة

2/21/2024 11:44:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) منى أبو حمور عمان- شغف ريما منصور بالطبيعة والمساحات الخضراء، وتعلقها بكل ما يحمله فصل الربيع من جمال ينعكس إيجابيا على طاقة الإنسان ويحسن من نفسيته؛ دفعها للبحث في محافظات الشمال تحديدا عن أماكن ينتشر فيها الربيع، لكي تتشارك مع عائلتها رحلة ممتعة وسط أجواء ساحرة.
تخطط ريما لاستثمار العطلة الأسبوعية قبل حلول شهر رمضان، للاستفادة من ساعات النهار الطويلة، ليتمكن والديها من الاستمتاع بدفء الشمس، خاصة بعد فترة طويلة من المنخفضات الجوية والأجواء الباردة.
وتدرك ريما أن ضغوط الحياة ومتاعبها، سواء أكانت مادية أو نفسية، تثقل كاهل العائلات. وتدفع هذه الضغوط الكثيرين للبحث عن فسحة من الأمل والراحة في أجواء الربيع المبكرة هذا العام. وتؤكد على أهمية الرحلات الداخلية لتجديد النشاط وبث روح التفاؤل في ظل الظروف الحالية.
سعيا وراء دفء الربيع وخضرته المفعمة بالحياة، توجه الكثيرون شمال ووسط الأردن، باحثين عن ملاذ هادئ بعيدا عن صخب الحياة وضغوطاتها، من ضوضاء العمل والالتزامات الاجتماعية المتلاحقة، والأحداث السياسية الدامية التي تلقي بظلالها على المنطقة بأكملها. لينعشوا أرواحهم ويستمتعوا بجمال الربيع، كاستراحة محارب تعيد لهم الأمل والطاقة لمواجهة تحديات الحياة.
تغيرات الطقس، من شتاء بارد إلى شمس دافئة، جعل فصل الربيع يأتي مبكرا هذا العام. فتناثر العشب الأخضر والورود الملونة في كل مكان، على أطراف الشوارع والمناطق الحرجية وسهول عديد من المدن، معلنة حلول فصل الربيعِ. وزادت أشجار اللوز من جمال المشهد.
تقرر عائلة أحمد الطيب هجر ضغوط الحياة، وتخطّط لقضاء يوم عائلي منعش في أحضان الربيع، حيث ستتوجه يوم الجمعة إلى منطقة سوميا في محافظة البلقاء. ويعبّر الطيب عن شعوره بالتعب والإرهاق الذي تراكم خلال الأشهر الماضية، حيث أثّرت الأزمات المتلاحقة على جميع جوانب الحياة، وخلّفت ندوبا نفسية عميقة، ناهيك عن الظروف الاقتصادية الصعبة التي تثقل كاهل الناس كل يوم.
ويقول الطيب، "يحتاج الإنسان لاستنشاق الهواء النظيف، والشعور بالتغيير الإيجابي برفقة عائلته، وقضاء ساعات تبعده عن ضغوط الحياة ومنغصاتها، ومشاركة العائلة لحظات جميلة في أحضان الطبيعة".
وتسارع عائلة فريدة السيد لاستغلال المرتفع الجوي هذا الأسبوع، وقضاء يوم عائلي ممتع، حيث ستتوجه إلى مناطق الشمال للاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة التي تزين أطراف الطريق والشوارع. ويأتي هذا القرار قبل بدء امتحانات الشهر الأول في المدرسة، رغبة منها في قضاء وقت ممتع مع أطفالها قبل انشغالهم بالدراسة.
برودة الشتاء القاسية خلال العطلة بين الفصلين حالت دون قيام فريدة بأي نشاطات ترفيهية مع أطفالها. ومع حلول فصل الربيع، تعود التجمعات العائلية والرحلات الترفيهية، مدفوعة برغبة الاستمتاع بأجواء الطبيعة، مما يجدد العلاقات ويعيد لها رونقها وبريقها.
ومع اقتراب شهر رمضان المبارك ترتب عائلة أبو هاشم أكملها رحلة يوم الجمعة إلى منطقة زي في مدينة السلط لقضاء يوم ربيعي عائلي قبل الانشغال والبدء بالالتزمات العائلية والروحانية.
ويشير أبوهاشم إلى أن شهر شباط وبداية شهر آذار، فرصة للاستمتاع بفصل الربيع، لا سيما وأنه بانتهاء شهر رمضان سيكون الربيع قد أوشك على الانتهاء.
وتضج مواقع التواصل الاجتماعي بصور وفيديوهات لمناطق ربيعية خلابة، شاركها رواد هذه المواقع خلال عطلة نهاية الأسبوع، من مختلف المناطق التي زاروها، مع أهمية زيارة هذه الأماكن الجميلة وقضاء أوقات ممتعة قبل انتهاء فصل الربيع وبدء شهر رمضان المبارك.
استشاري علم النفس التربوي الدكتور موسى مطارنة يشير إلى أن التأثيرات التي يحدثها فصل الربيع في نفس الإنسان كبيرة، تحديدا بالراحة النفسية والشعور بالتفاؤل وسكينة النفس.
ويثير فصل الربيع بحسب المطارنة المشاعر الإيجابية في النفس؛ الراحة والاسترخاء وارتفاع المعنويات وصفاء الذهن والتخلص من الهموم ليكون الشخص أكثر استمتاعا وحبا للحياة وشعورا بلحظات السعادة.
ومن الفوائد التي يتركها فصل الربيع وفق مطارنة على النفس هي التخلص من الشعور بالضيق والحزن والكآبة، فالغالبية العظمى من الناس يعتبروه فصل المتعة والانطلاق والصحة والرياضة والتقارب الأسري.
وللربيع أثر إيجابي كبير على الإنسان، سواء من الناحية النفسية أو الاجتماعية، وفق مطارنة، وتكون ناتجة عن التعرض الكثير لأشعة الشمس، بتوفير هرمون الميلاتونين بنسب متوازنة في جسم الانسان. ويلفت هنا مطارنة إلى أن الأشخاص في الدول الغربية الباردة يتعرضون لانتكاسات أكثر بسبب قلة ظهور الشمس كما يمثل لهم الربيع تحسنا عاليا في المزاج.
إلى ذلك، تؤثر ألوان الثياب التي يرتديها الإنسان بشكل كبير على نفسيته وهذا ما أثبتته العديد من الدراسات، فارتداء الملابس ذات الألوان الزاهية في فصل الربيع، ليكون جزءاً من الطبيعة الجميلة، يعطي شعوراً بمزيد من الراحة للأعصاب والتي بدورها تؤثر على الصحة النفسية للأنسان في هذا الموسم من السنة.
ووفق مقالة نشرت على موقع "الجزيرة نت"؛ فإن الربيع يعني بداية موسم التخلص من الحواجز والانفتاح على الطبيعة التي يمثل الإنسان جزءا لا يتجزأ منها. ولذلك، يحيي خروج الإنسان من الأجواء الماطرة والغائمة نحو أحضان الطبيعة روحه المعنوية، ويصبح الربيع للكثيرين ممرا ينقلهم من السلبية إلى الإيجابية والأمل والحماس.
وتبعث مشاهد تفتح أزهار الأشجار، وعودة الطيور المهاجرة، وزيادة ساعات النهار، وزرقة السماء، وغروب الشمس؛ الأمل والطاقة والحيوية في النفس البشرية. وقد أثبتت الدراسات العلمية ذلك حيث أشارت بوضوح لوجود ارتباط وثيق بين الحالة النفسية الإيجابية وبين الربيع، الذي يسهل فيه إنشاء وتجديد علاقات الحب بين الناس.

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