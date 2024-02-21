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الاتحادات والجمعيات تدخل مرحلة تصويب الأوضاع لمدة 6 أشهر

2/21/2024 11:44:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هديل غبون عمّان - مع نفاذ نظام الاتحادات الجديد رقم 5 لسنة 2024 في 15 شباط (فبراير) الحالي بعد نشره في الجريدة الرسمية، دخلت الاتحادات والجمعيات القائمة قبل نفاذه، مرحلة تصويب الأوضاع لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد لمدة مماثلة.
ومن المتوقع أن يصدر مجلس إدارة سجل الجمعيات في وزارة التنمية الاجتماعية خلال الفترة المقبلة، التعليمات اللازمة لنفاذ أحكام النظام، استنادا إلى المادة 14 منه، والمتعلقة بإصدار تعليمات أحكام الأنظمة الأساسية للاتحادات بمختلف أنواعها، وتعليمات تنظيم أعمال الاتحادات.
واشتمل النظام الجديد على 4 تصنيفات للاتحادات هي اتحاد المحافظة الخيري، والاتحاد العام للجمعيات الخيرية، واتحاد المحافظة النسائي والاتحاد النسائي العام.
من جهتها، قالت رئيسة الاتحاد النسائي الأردني العام لانا كريشان إن الهيئات الإدارية للاتحادات، أصبحت "هيئات إدارية مؤقتة" بمجرد نفاذ النظام الجديد، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات الموحدة في الموعد الذي يحدده مجلس إدارة السجل كل 4 سنوات، وفقا لما تنص عليه المادة 11\د من النظام.
غير أن كريشان أوضحت لـ"الغد"، بأن الاتحادات الآن بانتظار صدور التعليمات الجديدة، التي نصت عليها المادة 14، للبدء بعملية التصويب بمختلف مراحلها، التي تشمل بشكل أساسي تعديل الأنظمة الأساسية للاتحادات، إذ حددت مهلة التصويب في 6 أشهر قابلة للتمديد لمدة مماثلة بقرار من مجلس إدارة السجل.
وبينت أن الاتحادات بانتظار أيضا صدور التعليمات المنصوص على إصدارها في المادة 9\ب من النظام، والتي تخص "تنظيم أعمال الاتحادات وإجراءات العملية الانتخابية وإدارة اجتماعات الهيئة العامة والهيئات الإدارية والشؤون المالية والإدارية، وبدل الانتقال والسفر، بالإضافة إلى أسس تصنيف الجمعيات.
في الأثناء، أكدت كريشان أهمية النظام الجديد، حيث منع الازدواجية في عضوية الجمعيات في الاتحادات، إذ لا يجوز للجمعية أن تكون عضوا في أكثر من اتحاد بحسب المادة 4\ب من النظام، مرجحة انضمام جمعيات جديدة إلى الاتحاد العام النسائي عملت تحت مظلة اتحاد الجمعيات الخيرية بحكم الاختصاص.
وشددت على أن أمام الاتحادات اليوم، مرحلة مهمة من تصويب الأوضاع وإجراء مشاورات موسعة على مستوى إدارة السجل وكذلك على مستوى الاتحادات الفرعية.
وترى كريشان أن النظام الجديد أيضا من شأنه أن "يرشق عمل الاتحادات" ويسهل عملها مع الاتحادات الفرعية، حيث ينضوي 12 فرعا تحت مظلة الاتحاد النسائي العام الأردني، فيما ينضوي تحت مظلة هذه الفروع نحو 250 جمعية نسائية، مشيرة إلى أن النظام سيدعم عمل الجمعيات النسائية ويرفع كفاءتها كقوة مؤثرة، خاصة مع استحقاق الانتخابات البرلمانية هذا العام.
ووضع الاتحاد النسائي الأردني العام خطة إستراتيجية طويلة الأمد بحسب كريشان من 3 أهداف؛ الأول يشتمل على عقد جلسات تشاورية مع المحافظات لرفع قدرات الاتحاد في المحافظات، والثاني يرمي إلى تعزيز الدعم في قطاع التكنولوجيا والتدريب، إضافة إلى التمكين الاقتصادي والسياسي والإداري للمرحلة المقبلة كهدف ثالث.
كما يسعى الاتحاد اليوم، إلى تعزيز الشراكة مع الاتحاد العربي النسائي، بما في ذلك استقطاب انعقاد الدورة المقبلة في الأردن، خاصة مع تولي مسؤولية لجنة المشاريع والتطوير والتدريب في الاتحاد العربي.
إلى ذلك، يوجب النظام الجديد أن يتضمن النظام الأساسي للاتحاد العام أو اتحادات المحافظات، عدد أعضاء الهيئة الإدارية وطريقة انتخابهم، ومدة عضويتهم فيه على أن لا تتجاوز مدة العضوية في أي منهما دورتين متتاليتين.
وجاء النظام الجديد بعد نحو 13 عاما من العمل بالنظام السابق للاتحادات لسنة 2010، فيما صرّحت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى في وقت سابق حول النظام الجديد، قائلة إنه تناول "توحيد إجراء الانتخابات على مستوى المملكة".
وينضوي تحت مظلة الاتحاد العام للجمعيات الخيرية 12 اتحاد محافظة تندرج في إطارها نحو 2482 جمعية.

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