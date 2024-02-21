Thursday, 22 February 2024 09:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


88.5 ألف طالب يتقدمون للمنافسة على المنح والقروض

2/21/2024 11:44:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حنان بشارات عمان – في وقت أعلنت فيه مديرية البعثات بوزارة التعليم العالي أمس عن البيانات والمعلومات للطلبة المتقدمين بطلبات إلكترونية، للاستفادة من المنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2023/ 2024، كشف الناطق الاعلامي للوزارة مهند الخطيب، عن أن المجموع الكلي للمتقدمين لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم بلغ 88486، يحق لـ80103 منهم المنافسة على التقدم للمنح والبعثات.
وأضاف الخطيب، أن نحو 8383 جمدت طلباتهم لأسباب متنوعة، منها الاستنكاف أو حاصل على عقوبة تأديبية أو حاصل على منحة تغطي فترة دراسته، أو منسحب أو منقطع عن الدراسة، أو على برنامج الموازي، أو في تخصص غير مسموح له التقدم، أو لم يرد معدله الجامعي.
وبين الخطيب أنه إضافة للنقاط المحتسبة لكل منهم، وفقا لتعليمات ومعايير الاستفادة من المنح والقروض التي يعلن عنها وتنفذ عبر الوزارة للدارسين في البرنامج العادي بالجامعات الرسمية، إذ يعتبر هذا الإعلان لأغراض تدقيق الطلبة لنقاطهم وبياناتهم ولا يعتبر ترشيحا لأي منهم.
وقالت الوزارة، إنه يمكن للطالب الدخول للموقع الإلكتروني الخاص بمديرية البعثات للاطلاع على هذه البيانات والمعلومات والنقاط المحتسبة، باستخدام الرقم الوطني الخاص به، وكلمة المرور (التي أنشأها عند تقديم الطلب أول مرة)، كما يمكنه الاطلاع على معايير وآليات احتساب النقاط لكل صندوق، وفي حال رغب بالاعتراض على نقاط أي من المعايير المحتسبة، فعليه التقدم باعتراض إلكتروني، إذ بدأ تقديم طلبات الاعتراض إلكترونياً منذ أمس الأربعاء ويستمر حتى الـ12 مساء الأربعاء المقبل، على أن يحمل الطالب وثائق معززة لاعتراضه ضمن طلب الاعتراض الإلكتروني.
وأكدت الوزارة، أن تقديم لطلبات الاعتراض سيكون إلكترونيا فقط، ولن تستقبل أي طلب ورقي، كما لن ينظر في أي طلب اعتراض إلكتروني، ما لم يدعم بوثائق معززة تثبت صحة الاعتراض.
كما يمكن للطلبة وخلال الفترة الرسمية المحددة أعلاه لتقديم طلبات الاعتراض، وباستخدام الطلب نفسه، التقدم أيضاً بطلبات للاستفادة من الحالات الإنسانية، شريطة تحميل الوثائق المعززة.
وأضاف، أنه بعد انتهاء فترة تقديم الاعتراضات، تراجعها الوزارة بشكل كامل، وتتحقق من صحتها، وتتثبت من الوثائق، ما يحتاج لمدة تتراوح بين شهر إلى شهر ونصف، ثم تعلن النتائج النهائية للمنح والقروض الجامعية.
وتوقع الخطيب أن يكون إعلان النتائج النهائية وترشيح الطلبة في نهاية الشهر المقبل أو مطلع نيسان (إبريل).

MENAFN21022024000072011014ID1107883372

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث