Thursday, 22 February 2024 09:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وفاة وإصابتان إثر انهيار داخل مصنع في صويلح

2/21/2024 11:43:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) توفي شخص وأُصيب آخران إثر انهيار وقع داخل أحد المصانع أثناء عملية هدم لأحد الهناجر، في منطقة صويلح بعمان.

وقامت مجموعات الدفاع المدني بالتعامل مع الحادثة، وإخلاء الوفاة وإسعاف المصابين إلى المستشفى.

كما أُلقي القبض على متعهد الهدم، وبوشرت التحقيقات.

MENAFN21022024000072011014ID1107883367

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث