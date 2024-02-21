وفاة وإصابتان إثر انهيار داخل مصنع في صويلح

وفاة وإصابتان إثر انهيار داخل مصنع في صويلح
التاريخ
2/21/2024 11:43:57 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) توفي شخص وأُصيب آخران إثر انهيار وقع داخل أحد المصانع أثناء عملية هدم لأحد الهناجر، في منطقة صويلح بعمان.
وقامت مجموعات الدفاع المدني بالتعامل مع الحادثة، وإخلاء الوفاة وإسعاف المصابين إلى المستشفى.
كما أُلقي القبض على متعهد الهدم، وبوشرت التحقيقات.
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