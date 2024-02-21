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حزب الله يستهدف موقعين عسكريين إسرائيليين بصواريخ موجهة

2/21/2024 11:43:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال حزب الله إن مقاتليه استهدفوا ثكنة زرعيت العسكرية الإسرائيلية بصواريخ موجهة وحققوا إصابة مباشرة.
وأضاف الحزب في بيان منفصل، أنه استهدف مستعمرة المطلة وتجمعا لجنود العدو فيها بالأسلحة المناسبة وحققنا إصابات مباشرة.

في المقابل، قالت هيئة الإذاعة الإسرائيلية إن "صاروخا مضادا للدروع أصاب مبنى في بلدة المطلة شمال إسرائيل".

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