حزب الله يستهدف موقعين عسكريين إسرائيليين بصواريخ موجهة

حزب الله يستهدف موقعين عسكريين إسرائيليين بصواريخ موجهة
التاريخ
2/21/2024 11:43:45 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال حزب الله إن مقاتليه استهدفوا ثكنة زرعيت العسكرية الإسرائيلية بصواريخ موجهة وحققوا إصابة مباشرة.
وأضاف الحزب في بيان منفصل، أنه استهدف مستعمرة المطلة وتجمعا لجنود العدو فيها بالأسلحة المناسبة وحققنا إصابات مباشرة.
في المقابل، قالت هيئة الإذاعة الإسرائيلية إن "صاروخا مضادا للدروع أصاب مبنى في بلدة المطلة شمال إسرائيل".
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