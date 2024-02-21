Thursday, 22 February 2024 09:51 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


لاءات نتنياهو تعرقل مفاوضات الأسرى.. والعالم يراقب مصير رفح

2/21/2024 11:43:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نادية سعد الدين عمان- يُسابق الوسطاء الزمن للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى قبل حلول شهر رمضان الفضيل، وسط تفاؤل حذر بحدوث انفراجة لأول مرة في المفاوضات، ما لم تعق "لاءات" رئيس حكومة الحرب، "بنيامين نتنياهو"، مسار تقدم نجاحها، أمام ضعف الضغوط الداخلية والخارجية عليه كدافع قوي لتحريك الملف الشائك.
وعلى خلفية تعطيل واشنطن مجدداً لقرار وقف عدوان الاحتلال ضد قطاع غزة في مجلس الأمن؛ تأتي زيارة المبعوث الأميركي، "بريت ماكغورك"، الذي يوصف بأنه "رجل بايدن القوي" و"صديق" الكيان الصهيوني، للمنطقة لإجراء محادثات لانجاز "صفقة" تبادل الأسرى، في ظل وجود وفد حركة "حماس" بالقاهرة، وتوقع وصول الوفد الإسرائيلي إليها أيضاً.
وتتعلق النقطة المركزية في المفاوضات بعنصر الوقت، في ظل حرص كافة الأطراف للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار قبل شهر رمضان، حيث ستركز محادثات القاهرة على عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيطلق سراحهم مقابل كل أسير إسرائيلي ومدة وقف إطلاق النار، على وقع مشاورات تجري لعقد قمة ثانية في باريس لبحث استكمال إبرام "صفقة" تبادل الأسرى.
غير أن "لاءات" نتنياهو الأربعة قد تضع عراقيل أمام التوصل لوقف العدوان في غزة، رغم بروز مؤشرات في الكيان المحتل لتفاؤل حذر بشأن إمكانية إحراز تقدم في المفاوضات بشأن "صفقة" تبادل الأسرى، نتيجة تجدد الجهود الأميركية لإحداث انفراجة في الاتصالات.
وما تزال مواقف الاحتلال وردوده على الوسطاء سلبية، ومن شأنها أن تضع عراقيل كثيرة أمام التوصل لاتفاق لوقف العدوان ضد غزة، في ظل رفض "نتنياهو" لوقف العدوان والانسحاب الكامل من القطاع وعودة النازحين إلى الشمال وإنجاز صفقة لتبادل الأسرى، بما يعطل تحقيق أي انجاز بالتفاوض.
ويناقش كبير مستشاري الرئيس الأميركي "جو بايدن"، لشؤون الشرق الأوسط، "ماكغورك"، الذي يتواجد حالياً في المنطقة، العملية العسكرية المحتملة لجيش الاحتلال في رفح، جنوباً، إلى جانب تفاصيل "صفقة" تبادل الأسرى، في ظل ضغط أوساط أمنية وسياسية إسرائيلية لتأجيل اجتياحها، لحين إتمام محادثات تبادل الأسرى.
وطبقاً لموقف البيت الأبيض؛ فإن "أي عملية كبرى في رفح ستكون كارثة في ظل الوضع الحالي مع عدم تأمين أكثر من مليون شخص"، في ظل محادثات جارية للتوصل إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة قبل حلول شهر رمضان، بحسب ما ورد عنه.
من جانبها، حذرت حركة "حماس" من أي مغامرة باقتحام قوات الاحتلال مدينة رفح، وارتكاب مجازر وحرب إبادة جماعية فيها، معتبرة أن "النصر الذي يبحث عنه "نتنياهو" سراب، وغير موجود إلا في خياله".
وأضافت: إن "نتنياهو يكذب على الجميع ويخدع أهالي الأسرى بزعمه إمكانية تحريرهم بالقوة والوقت يتلاشى"، مؤكدة أن "الانفجار قادم في وجه الاحتلال رداً على أي قيود على دخول المسلمين للمسجد الأقصى في شهر رمضان".
وكان "نتنياهو" قد أعلن يوم 7 من الشهر الحالي أن العسكريين تلقوا أمراً بالاستعداد لإطلاق عملية عسكرية في رفح، وبعد يومين من ذلك كلف جيش الاحتلال بإعداد خطة لإجلاء السكان المدنيين من رفح والقضاء على كتائب "حماس" في المدينة، وفق مزاعم مخططه.
وفي الأثناء؛ يواصل الاحتلال عدوانه ضد قطاع غزة، بارتكاب 9 مجازر وحشية ضد العائلات الفلسطينية، راح ضحيتها 103 شهداء و142 إصابة خلال 24 ساعة الماضية، مما أدى إلى ارتقاء 29 ألفاً و195 شهيداً، وإصابة 69 ألفا و170 جريحاً، عدا آلاف المفقودين تحت ركام الأبنية المُدمرة.
وشن طيران الاحتلال سلسلة غارات على مدينة رفح، وذلك بالتزامن مع توغل بري في منطقة مواصي خان يونس التي تشهد اشتباكات عنيفة، وسط أعداد كبيرة لخيام النازحين، وهي المنطقة التي سبق وصنفها جيش الاحتلال بأنها آمنة أو إنسانية ودعا السكان من مختلف مناطق قطاع غزة للتوجه اليها.
فيما تستمر المعارك في حي الزيتون بمدينة غزة، شمالي القطاع، حيث تخوض فصائل المقاومة الفلسطينية معارك ضارية مع جيش الاحتلال جنوباً، وسط قصف مدفعي يستهدف الحي، منذ أن بدأ عملية توغل واسعة تمتد لأسبوعين فيه، وطلب من سكانه النزوح تجاه المواصي بخان يونس ورفح لكنهم توجهوا غرباً نحو مشفى الشفاء الذي لم يسلم من عدوان الاحتلال.
ويتعمد الاحتلال قصف المربعات السكنية والمناطق المأهولة بالمدنيين، حيث طال القصف مناطق واسعة بالنصيرات ومخيم جباليا، ودير البلح، ما أسفر عن استشهاد العشرات وإصابة المئات من الفلسطينيين.
في حين يواصل الاحتلال تصعيده الخطير في الضفة الغربية، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد الشاب الفلسطيني عارف مروان علي (25 عاماً) برصاص قوات الاحتلال خلال عدوانها على مدينة جنين ومخيمها وانتشار قواتها بكثافة بالمنطقة ومداهمة منازل الفلسطينيين وتنفيذ حملة اعتقالات واسعة بين صفوفهم.
ليرتفع بذلك عدد الشهداء بالمخيم منذ ليلة أمس إلى 4 شهداء، في حين حذرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن الأوضاع في الضفة والقدس المحتلة معرضة للانفجار إذا ما أقدمت سلطات الاحتلال على تقييد دخول المسلمين للمسجد الأقصى خلال شهر رمضان.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إن الشاب عارف مروان عارف علي (26 عاما) انضم لثلاثة شهداء آخرين خلال اقتحام الاحتلال لمخيم جنين، فيما ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها نقلت الشهيد وعدد من المصابين من المخيم إلى مستشفى جنين الحكومي.
وشهد مخيم جنين اشتباكات عنيفة ليلة أول من استمر لفجر أمس، بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال التي اقتحمت المخيم لعدة ساعات وسط تحليق مكثف لطائرات الأباتشي والمسيرات قبل أن تنسحب منه فجر أمس.

MENAFN21022024000072011014ID1107883365

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث