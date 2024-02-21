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تفاؤل حذر حول المفاوضات مع حماس

2/21/2024 11:43:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هآرتس بقلم: عاموس هرئيل 21/2/2024

للمرة الأولى منذ بضعة أسابيع سمعت أمس، علامات من التفاؤل الحذر في إسرائيل بخصوص احتمالية إحراز تقدم في المفاوضات حول صفقة تبادل مع حماس. يبدو أن التغيير حدث نتيجة جهود أميركية جديدة من أجل التوصل إلى اختراقة في المفاوضات. هذه الجهود يقودها رئيس الـ سي.آي.ايه وليام بيرنز، ويشارك فيها ايضا مستشار الرئيس لشؤون الشرق الأوسط بيرت ماكغورك. أمس سافرت الى القاهرة بعثة لحماس برئاسة المكتب السياسي اسماعيل هنية، التي يتوقع أن تجري الاتصالات مع كبار رجال المخابرات المصرية. مصر وقطر تشاركان في الجهود الأميركية الجديدة. أمس، قالت بعثة قطر: "إن الادوية التي نقلت إلى القطاع قبل بضعة أسابيع في عملية تم تنسيقها مع إسرائيل بدأت تصل إلى المخطوفين المحتجزين لدى حماس".
المفاوضات تتقدم الآن في بنود عدة، رئيسية في الخطة، منها "البند الرئيسي" – العلاقة بين عدد المخطوفين الإسرائيليين الذين سيتم إطلاق سراحهم وبين عدد السجناء الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى، ومدة وقف إطلاق النار التي سترافق نبضات إعادة المخطوفين وأبعاد انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع خلالها. في الإدارة الأميركية يركزون الجهود في محاولة للتوصل إلى صفقة قبل بداية شهر رمضان، الذي سيبدأ بعد ثلاثة اسابيع تقريبا.
في القطاع نفسه، بدأت في الأسبوع الحالي، عملية هجوم جديدة تديرها الفرقة 162 في شمال القطاع بواسطة طاقمين قتاليين لوائيين، اللذين اجتاحا منطقة حي الزيتون في شرق مدينة غزة. هذه المناطق عمل فيها الجيش الإسرائيلي في كانون الأول، لكن الآن مطلوب اقتحام جديد من أجل منع محاولة حماس إعادة بناء البنى التحتية للكتيبة في المنطقة التي تم تدميرها في القتال. معارك محلية تستمر ايضا في قطاع الفرقة 98 في خانيونس. الجهود هناك تركز على هزيمة الكتيبة الأخيرة في خانيونس، التي توجد في غرب المدينة، إضافة إلى الاستمرار في ملاحقة السنوار في الأنفاق التي توجد في المنطقة.
رئيس الاركان هرتسي هليفي اصدر أمس، ورقة تعليمات حربية لجنود الجيش الإسرائيلي تطرق فيها إلى "التحديات التي تواجهها القيادة في الحرب الطويلة". وقد كتب فيها "نحن نتصرف كبشر ونحافظ خلافا للأعداء على الصورة الإنسانية. يجب علينا الحرص في عدم استخدام القوة اذا لم تكن حاجة لذلك، وعدم أخذ أي شيء ليس لنا، تذكار أو قطعة سلاح، وعدم تصوير افلام انتقام. نحن لسنا في حملة قتل وانتقام أو إبادة شعب. نحن جئنا من أجل أن ننتصر ونهزم عدو يستحق الهزيمة". كل هذه الاقوال جديرة ويجب أن تقال، لكن يبدو أنه كان يجب نشرها قبل فترة طويلة على خلفية عدد من الظواهر التي تم الكشف عنها خلال القتال.

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