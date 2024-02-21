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مفتاح استبدال حماس

2/21/2024 11:43:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) معاريف بقلم: ايتي ماك 21/2/2024

في شباط (فبراير) من العام 2020 أعلن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بشكل رسمي أنه أصدر تعليمات للمعهد البيولوجي للعمل بسرعة على إنتاج لقاح يعتبر الأول من نوعه في العالم لـ"كورونا". هذا الأمر بالطبع لم يحدث، ومراقب الدولة كتب في تقريره، أن إسرائيل قامت برمي في سلة القمامة 230 مليون شيكل، رغم أن نتنياهو كان يعرف مسبقا بأن قدرة المعهد غير مناسبة.
الآن نتنياهو مرة أخرى يعطي وعودا كاذبة تفيد بأنه في معهد سري في إسرائيل يقومون بتطوير قيادة صهيونية – فلسطينية ستستبدل سلطة حماس في قطاع غزة. الحديث يدور بالطبع عن أمر لا يمت للواقع بصلة. منذ عشرات السنين يقف أمام اسرائيل فقط الاختيار بين قيادة م.ت.ف العلمانية وبين قيادة حماس الجهادية التي تحكم القطاع منذ العام 2007. ايضا ادعاء نتنياهو بأن إسرائيل يمكنها أن تكون المسؤولة عن الأمن في القطاع، وفي الوقت نفسه أزاحت عن نفسها المسؤولية عن المدنيين هناك، هو ايضا ادعاء مدحوض. في اللقاء بين الرئيس حاييم هرتسوغ ورئيسة الحكومة البريطانية مارغريت تاتشر في العام 1984، ابلغها بأنه عندما تم تعيينه في منصب الحاكم العسكري الاول في الضفة، سأل وزير الدفاع في حينه موشيه ديان ما سياسته؟ ديان رد "أن يولد العرب ويموتوا من دون أن يروا أي موظف إسرائيلي". خلال 56 عاما من الاحتلال، فإن هرتسوغ ومن جاءوا بعده لم ينجحوا في تحقيق ذلك. حتى بعد "الانفصال" في صيف العام 2005 بقيت إسرائيل هي المسؤولة عن مجالات حياتية عدة، في قطاع غزة.
بعد مرور أربعة اشهر على الحرب تأكد ما كان معروف من البداية، لأن الأمر يتعلق بمنطقة مأهولة باكتظاظ، وإزاء استخدام حماس العسكري الكثيف للسكان المدنيين، فإنه لا توجد لدى إسرائيل أي إمكانية لتدمير أو تقويض سلطة حماس بالطريقة العسكرية، بل بثمن لن يوافق عليه حلفاؤها في العالم. وكما قال ليوسي ميلمان رئيس الاستخبارات القومية السابق في الولايات المتحدة جيمس كالبر: "التدمير المطلق لحماس هو ايضا تدمير مطلق لغزة" ("هآرتس"، 12/11). في 8 شباط نشر في "نيويورك تايمز"، بأنه حسب جهات في المخابرات الاميركية فانه فقط حوالي ثلث اعضاء الذراع العسكري لحماس قتلوا. وقبل ذلك قال الرئيس الفرنسي: "إن تدمير حماس يعني حربا لعشر سنوات".
صيغة حماس لصفقة تبادل إطلاق سراح الـ 134 مخطوفا لديها تشمل، إضافة إلى المطالبة بتحرير جماعي للسجناء الفلسطينيين، وقف الحرب ووضع مسار لإعادة إعمار القطاع. حتى الآن نتنياهو رفض بشكل صريح الطلبين الأولين. في إطار امتناعه عن تناول موضوع "اليوم التالي" اختار نتنياهو عدم التعامل مع الطلب الثالث. في حين أنه، كما قلنا، اذا استمرت الحرب، فإن اسرائيل لا يتوقع أن تنجح في القضاء على سلطة حماس بثمن ووقت يكونان مقبولين على حلفائها أو لاهاي أو عائلات المخطوفين، لأن كل يوم يمر يمكن أن يكون مثل الحكم بالإعدام على أعزائهم، فقط الطلب الثالث حول اعادة اعمار القطاع يبدو المفتاح لاستبدال حكم حماس.
اعادة اعمار القطاع، يتوقع أن تكلف عشرات مليارات الدولارات. ونقل هذه الاموال في ظل حكم حماس سيمكنها من إعادة بناء قوتها العسكرية في غزة وتسهيل سيطرتها في الضفة. ولكن بعد الاعمال الفظيعة في 7 أكتوبر يبدو أنه لم يعد هناك أي رغبة لحكومات الغرب في تمويل الحياة المدنية في قطاع غزة في ظل حكم حماس، بالتالي، إعفاء هذه المنظمة من المسؤولية عن المدنيين وتوجيه الأموال لزيادة قوتها العسكرية.

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