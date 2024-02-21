الجوع المتزايد في غزة

بقلم: عميره هاس 21/2/2024

كلما ازداد الجوع في القطاع كلما زادت ظاهرة السلب التي يقوم بها الفلسطينيون لشاحنات المساعدات ومستودعات المواد الغذائية ومحتويات بيوت النازحين. هذا ما يقوله السكان وجهات في منظومة المساعدات الدولية. وقد كانت هناك حالات من الاعتداء على سائقي شاحنات المساعدات، كما قيل للصحيفة.

الحديث لا يدور فقط عن حالات فردية، بل عن عصابات نظمت من أجل السلب والنهب. هي تستغل حقيقة أن رجال الشرطة الفلسطينية التابعة لحماس، لا يمكنهم الخروج بالزي العسكري وهم يحملون السلاح لحماية الشاحنات وحماية البيوت الفارغة وشبه المدمرة في المناطق التي انسحب منها الجيش الاسرائيلي. من دون الزي العسكري والسلاح لا توجد لرجال الشرطة قوة للردع.

في الأسبوع الماضي اشتكى المبعوث الخاص الأميركي للشؤون الإنسانية، ديفيد ستارفيلد، من قتل رجال الشرطة الفلسطينية الذين رافقوا قافلة دخلت إلى رفح، حسب وكالة "رويترز". لذلك، رجال الشرطة الذين حتى قبل الحرب كانت مهمتهم مدنية، حتى لو كانوا خاضعين لحماس، أعلنوا بأنهم أصبحوا غير مستعدين لمرافقة الشاحنات. في منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، التي تنسق إدخال المساعدات وتوزيعها، يناقشون حلولا محتملة لحماية الشاحنات والسائقين. أحد الحلول هو نشر رجال شرطة معروفين في الأحياء، الذين تم نشرهم هناك في السابق، والذين حتى من دون الزي العسكري والسلاح تواجدهم سيردع العصابات في هذه الأحياء. أيضا استخدام شركات حماية خاصة الطرح، لكن رجالها لن يتمكنوا بالطبع من حمل السلاح كي لا يتم قتلهم على يد الجيش الإسرائيلي.

مشكلة الحماية يتم طرحها في اللقاءات مع الممثلين الإسرائيليين الذين يجب عليهم الإثبات أن اسرائيل تقوم بتنفيذ تعليمات محكمة العدل العليا وتسمح بدخول المساعدات الإنسانية. "عملية النهب تحطم نظام توزيع المواد الغذائية التي تصل إلى حدود القطاع بجهود كبيرة، والبعيدة عن أن تكون كافية للسكان"، قال دبلوماسي غربي للصحيفة. من المستحيل معرفة أي قسم من المواد الغذائية التي تم سلبها والأدوات التي تمت سرقتها من البيوت تخدم أشخاصا بشكل خاص، وأي قسم منها يصل الى السوق السوداء. "التي تطورت كما هي الحال في أرجاء العالم في حالة وجود النقص"، قال. موقفه، مثل موقف منظمات المساعدات ومؤسسات الأمم المتحدة، هو أنه من أجل وقف عمليات السلب والسوق السوداء التي فقط تفاقم الجوع واليأس، لا يكفي زيادة حجم المساعدات. يجب، حسب اقوال الدبلوماسي، اعادة القطاع الخاص الى الصورة وتمكينه من ادخال البضائع للبيع شريطة أن تكون الاسعار ثابتة ومراقبة. قبل الحرب 91 في المائة من البضائع في القطاع كانت مخصصة للقطاع الخاص.

عاملة في منظمة للإغاثة قالت للصحيفة: "إنه يصعب تسمية "السلب" عملية استهدفت البقاء. "يوجد فرق بين دخول بيت فارغ وأخذ أغراض أساسية مثل البطانيات والمواد الغذائية للاستخدام الشخصي وبين السلب المنظم من أجل البيع في السوق السوداء"، قالت. "بالطبع هناك فرق بين ذلك وبين عمليات النهب التي قام بها جنود الجيش الإسرائيلي. باللغة الدارجة في أوساط العاملين في الإغاثة، فإن اقتحام أشخاص معينين للشاحنات يسمى "توزيعا تلقائيا للمساعدات". أحد سكان غزة، الذي انتقل الى رفح، قال: "إن أصدقاءه قالوا له إن بيته تم سلبه مرات عدة. وهو يتخيل أن الفلسطينيين أخذوا منه أشياء مثل أسطوانة الغاز، التي يتأسف عليها جدا، ومواد غذائية. ومثل عاملة الإغاثة هو يظهر التفهم إذا كان هؤلاء الأشخاص هم أفراد بقوا في شمال القطاع الذي تصل إليه المساعدات في حالات نادرة جدا.