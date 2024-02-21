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إدارة بايدن تتردد.. كيف تتخلص من نتنياهو؟

2/21/2024 11:43:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هآرتس
بقلم: ران أدليست 21/2/2024

الجمود الحقيقي الذي يدهور دولة إسرائيل إلى اشتعال إقليمي هو الجمود السياسي الداخلي الذي يمنع التقدم في تهدئة كل الجبهات، ومثل مأساة معروفة مسبقا، تسير دولة إسرائيل نحو أحداث رمضان التي فيها إمكانية اشتعال كامنة. فاستخدام الجيش بكل قوته لإطفاء النار معناه جباية ثمن باهظ آخر بالضحايا منا وبالقتلى منهم. كل هذا يؤدي ضمن أمور أخرى إلى عالم يدحر إسرائيل من خلال إجراءات قانونية إلى مجال الدول المنبوذة، بما في ذلك العقوبات. وحتى لو عرضنا صورا فظيعة وأليمة من جانبنا، فإن الساحة الدولية انقلبت وتطالبنا بدفع أثمان على جرائم الحرب.
ليس الجدال الآن من محق ومن لاسامي، بل من الغبي الذي أدخلنا إلى هذا الفخ. في الأسبوع الماضي، يبدو أننا أعفينا من عقوبة فورية حين رفضت المحكمة الدولية في لاهاي طلب جنوب أفريقيا إصدار أمر احترازي ضد العملية في رفح. من السابق لأوانه جدا تسويق "انتصرنا" لأن المبرر للتأجيل كان أن الأوامر التي أصدرتها المحكمة في كانون الثاني تغطي على أي حال رفح أيضا، بحيث إننا ما نزال في ظل تهمة الإبادة الجماعية وفي إجراء قانوني آخر في لاهاي. إضافة إلى ذلك، في العام 2022 قررت الجمعية العمومية للأمم المتحدة الاستجابة لطلب السلطة الفلسطينية التوجه الى لاهاي لفحص قانونية احتلال الجيش الإسرائيلي في المناطق. 87 دولة أيدت الإجراء. وبدأت المداولات الأسبوع الحالي والفتوى سترفع إلى الجمعية العمومية مع نهاية السنة.
احتمال العقوبات عال جدا والطريق ممهدة إلى محكمة الجنايات في لاهاي، حيث على أي حال يجري تحقيق نشط في موضوع غزة والمناطق من قبل المدعي العام كريم خان. من هنا بالمناسبة كفيل بأن يصدر قرارا أيضا بالمسؤولية الجنائية للأفراد، مقرري السياسة وضباط كبار عن جرائم حرب. باختصار كل من استوطن خلف الخط الأخضر وبخاصة من اجتاز الخط وحاز السلاح. رد فعل حكومة إسرائيل: نحن لا نعترف بهؤلاء اللاساميين.
لا أدري إلى أين ستؤدي هذه الخطوات، وإذا كان عقابا عشوائيا كهذا أو ذاك سيؤدي إلى أي تغيير. اعرف بيقين بان الفتيل الأميركي آخذ في القصر. إدارة بايدن تتردد في مسألة امبريالية: كيف نصفي سياسيا نتنياهو وشركاؤه من دون أن نمس بالتعاون العسكري مع إسرائيل الذي هو مصلحة أميركية. استعراض لنصوص صحفية يبين أنه ليس واضحا متى وهل كفيلة إدارة بايدن أن تفقد صبرها الامبريالي بقدر ما تقترب حملة الانتخابات هناك. الى جانب الدعم العسكري تغرقنا الإدارة بخطط للاعتراف بالسلطة الفلسطينية عضو كامل في الأمم المتحدة، إعادة إقامة مكتب م.ت.ف في واشنطن (أغلقت في عهد ترامب) وتجميد البناء في المستوطنات، ناهيك عن أن كل تسوية سياسية ستقوم على أساس حدود العام 1967.
في إسرائيل، كالمعتاد، يتعاطون مع هذه التقارير كمؤشرات نفط في تنقيب عشوائي. لكن الضغط يتسلل إلى الجمهور والحكومة تبحث عن كل سبيل كي تكتل الشعب من ورائها بما في ذلك، التجنيد إلى الشعائر الجماهيرية في آلاعيب وطنية كتنحية النائب عوفر كسيف الذي ايد ذاك الالتماس ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية في لاهاي. القانون الأساس يقول: "إن الكنيست تتيح لهيئتها العامة أن تنحي نوابا فقط في حالات التحريض على العنصرية او تأييد الكفاح المسلح ضد إسرائيل". كسيف لا يهدد في شيء أمن إسرائيل. والجيش الإسرائيلي يعمل بوحشية فيما هو يحافظ على حياة جنوده في نقاط الاحتكاك بواسطة أحزمة تقتيل تخرج عن التوازن في حمية المعركة. فهذه ليست إبادة جماعية لكنها تستوجب محاسبة داخلية لمن جلبنا الى هذا الوضع.
حماس مذنبة؟ بالتأكيد. لكن من تخدمها هي حكومة اليمين على الملأ.. غباء.

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