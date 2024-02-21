تدمير إسرائيل الذاتي‏: نتنياهو، الفلسطينيون وثمن الإهمال‏ (2-2)

MENAFN - Alghad Newspaper) ترجمة: علاء الدين أبو زينة

‏‏ألوف بن*‏ - (فورين أفيرز) 7/2/2024

منذ أن سيطرت إسرائيل على المنطقة المحيطة بالمسجد الأقصى في حرب الأيام الستة في العام 1967، منحت الفلسطينيين شبه حكم ذاتي في الموقع، خوفًا من أن يؤدي انتزاعه من الحكم العربي إلى إثارة صراع ديني كارثي. لكن اليمين المتطرف الإسرائيلي سعى منذ فترة طويلة إلى تغيير ذلك. وعندما انتُخب نتنياهو لأول مرة في العام 1996، فتح جدارًا في موقع أثري في نفق تحت الأرض مجاور للأقصى للكشف عن الآثار من زمن "الهيكل الثاني"، مما أدى إلى انفجار عنيف للاحتجاجات العربية في القدس. وبالمثل، اندلعت الانتفاضة الفلسطينية الثانية في العام 2000 بسبب زيارة إلى الحرم القدسي قام بها آرئيل شارون، الذي كان في ذلك زعيم المعارضة كرئيس لحزب نتنياهو، الليكود.

وفي أيار (مايو) 2021، اندلع العنف مرة أخرى. وهذه المرة، كان المحرض الرئيسي هو إيتمار بن غفير، وهو سياسي يميني متطرف احتفى علنًا بالإرهابيين اليهود. وكان بن غفير قد افتتح "مكتبًا برلمانيًا" في حي فلسطيني في القدس الشرقية حيث قام مستوطنون يهود، باستخدام سندات ملكية قديمة، بطرد بعض السكان، ونظم الفلسطينيون احتجاجات حاشدة ردًا على ذلك. وبعد تجمع مئات المتظاهرين في المسجد الأقصى، داهمت الشرطة الإسرائيلية مجمع المسجد. ونتيجة لذلك، اندلع القتال بين العرب واليهود وسرعان ما انتشر إلى المدن المختلطة عرقيًا في جميع أنحاء إسرائيل. واستخدمت "حماس" المداهمة كذريعة لاستهداف القدس بالصواريخ، وهو ما جلب المزيد من العنف في إسرائيل وجولة أخرى من الأعمال الانتقامية الإسرائيلية في غزة. ‏

مع ذلك، تبدد القتال عندما توصلت إسرائيل و"حماس" إلى وقف جديد لإطلاق النار بسرعة مدهشة. وواصلت قطر مدفوعاتها لـ"حماس"، ومنحت إسرائيل تصاريح عمل لبعض سكان غزة لتحسين اقتصاد القطاع والحد من رغبة السكان في الصراع. ووقفت "حماس" مكتوفة الأيدي عندما قامت إسرائيل بضرب مليشيا حليفة، "الجهاد الإسلامي الفلسطيني"، في ربيع العام 2023. وسمح الهدوء النسبي على طول الحدود للجيش الإسرائيلي بإعادة نشر قواته ونقل معظم الكتائب المقاتلة إلى الضفة الغربية، حيث يمكنها حماية المستوطنين من الهجمات (الإرهابية). وفي 7 تشرين الأول (أكتوبر)، أصبح من الواضح أن عمليات إعادة نشر القوات الإسرائيلية كانت بالضبط ما أراده السنوار.‏

انقلاب بيبي‏

‏في انتخابات إسرائيل التي أجريت في تشرين الثاني (نوفمبر) 2022، استعاد نتنياهو مقعد السلطة. وحصل ائتلافه على 64 مقعدًا من أصل 120 مقعدًا في البرلمان الإسرائيلي، "الكنيست"، وهو ما شكل انتصارًا ساحقًا وفقًا للمعايير الأخيرة. وكانت الشخصيتان الرئيسيتان في الحكومة الجديدة هما بتسلئيل سموتريتش، وهو زعيم حزب ديني قومي يمثل مستوطني الضفة الغربية، وبن غفير. ومن خلال العمل مع الأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة، ابتكر نتنياهو وسموتريتش وبن غفير مخططًا لإسرائيل استبدادية وثيوقراطية. على سبيل المثال، أعلنت المبادئ التوجيهية للحكومة الجديدة أن "للشعب اليهودي حقًا حصريًا وغير قابل للتصرف في أرض إسرائيل بأكملها"- رافضة تمامًا أي مطالبات أو حقوق فلسطينية بالأراضي، حتى في غزة نفسها. وأصبح سموتريتش وزيرًا للمالية وعُين مسؤولاً عن الضفة الغربية، حيث بدأ برنامجًا ضخمًا لتوسيع المستوطنات اليهودية. وعُين بن غفير وزيرًا للأمن القومي وسيطر على الشرطة والسجون. واستخدم سلطته لتشجيع المزيد من اليهود على زيارة جبل الهيكل (الأقصى). وبين شهري كانون الثاني (يناير) وتشرين الأول (أكتوبر) من العام 2023، قام حوالي 50.000 يهودي بجولات فيه -أكثر من أي فترة مماثلة أخرى مسجلة. (في العام 2022، كان 35.000 زائر يهودي قد تجولوا في "الجبل").‏

‏أثارت حكومة نتنياهو الجديدة مشاعر السخط في أوساط الليبراليين والوسطيين الإسرائيليين. ولكن، على الرغم من أن إذلال الفلسطينيين كان عنصرًا محوريًا في أجندتها، فقد استمر هؤلاء المنتقدون في تجاهل مصير الأراضي المحتلة والأقصى عند التنديد بالحكومة. وبدلاً من ذلك، ركزوا إلى حد كبير على إصلاحات نتنياهو القضائية. وكان من شأن هذه القوانين المقترحة التي أُعلن عنها في كانون الثاني (يناير) 2023، أن تحد من استقلال "المحكمة العليا" في إسرائيل -الوصي على الحقوق المدنية وحقوق الإنسان في بلد يفتقر إلى دستور رسمي- وأن تؤدي إلى تفكيك النظام القانوني الاستشاري الذي يضع الضوابط على عمل السلطة التنفيذية. ولو تم سنها، لكانت مشاريع القوانين ستجعل من الأسهل بكثير على نتنياهو وشركائه بناء نظام استبدادي -وربما كانت ستنقذه من محاكمته بتهم الفساد. ‏

‏مما لا شك فيه أن مشاريع قوانين الإصلاح القضائي خطيرة للغاية. وقد أثارت –عن حق- موجة هائلة من الاحتجاجات، حيث تظاهر مئات الآلاف من الإسرائيليين كل أسبوع. ولكن، في مواجهة هذا الانقلاب، تصرف معارضو نتنياهو مرة أخرى كما لو أن الاحتلال قضية غير ذات صلة. وعلى الرغم من أن القوانين المقترحة تمت صياغتها جزئيًا لإضعاف أي حماية قانونية قد تمنحها المحكمة العليا الإسرائيلية للفلسطينيين، إلا أن المتظاهرين تجنبوا ذكر الاحتلال أو "عملية السلام" البائدة خوفًا من أن يتم تشويه سمعتهم باتهامهم بأنهم غير وطنيين. وفي الواقع، عمل المنظِّمون على تهميش المتظاهرين الإسرائيليين المناهضين للاحتلال لتجنب ظهور صور الأعلام الفلسطينية في المظاهرات. وقد نجح هذا التكتيك، حيث ضمن عدم "تلوث" حركة الاحتجاج بالقضية الفلسطينية: فقد امتنع عرب إسرائيل، الذين يشكلون حوالي 20 في المائة من سكان البلاد، إلى حد كبير عن الانضمام إلى المظاهرات. لكنّ هذا جعل من الأصعب على الحركة تحقيق النجاح. فبالنظر إلى التركيبة السكانية في إسرائيل، يحتاج يهود يسار الوسط إلى الشراكة مع عرب البلاد إذا كانوا يريدون تشكيل حكومة. ومن خلال نزع الشرعية عن مكامن قلق عرب إسرائيل واهتماماتهم، فعل المتظاهرون بالضبط ما يريده نتنياهو وخدموا إستراتيجيته.‏

‏مع خروج العرب من المعادلة، استمرت المعركة حول الإصلاحات القضائية كشأن يهودي داخلي. وتبنى المتظاهرون علَم نجمة داود الأزرق والأبيض، وكان العديد من قادتهم والمتحدثين باسمهم من كبار ضباط الجيش المتقاعدين. وأظهر المتظاهرون أوراق اعتمادهم وأرصدتهم العسكرية، لمحاولة استعادة هيبتهم المتراجعة في اتجاه ألقى بظلاله على الجيش الإسرائيلي منذ غزو لبنان في العام 1982. وهدد طيارو الاحتياط، الذين يُعتبرون حاسمين لمدى استعداد وجاهزية القوات الجوية وقوتها القتالية، بالانسحاب من الخدمة إذا تم تمرير القوانين. وفي استعراض للمعارضة المؤسسية، تجاهل قادة الجيش الإسرائيلي نتنياهو عندما طالبهم بضبط وتأديب جنود الاحتياط. ‏

‏لم يكن من المستغرب أن يتخاصم الجيش الإسرائيلي مع رئيس الوزراء. طوال حياته المهنية الطويلة، اشتبك نتنياهو مراراً مع الجيش، وكان أقوى منافسيه جنرالات متقاعدون أصبحوا سياسيين، مثل شارون ورابين وباراك -ناهيك عن بيني غانتس الذي جعله نتنياهو الآن جزءًا من حكومة الحرب الطارئة التي شكلها، ولكنه قد يتحداه ويخلفه في نهاية المطاف كرئيس للوزراء. ويرفض نتنياهو منذ فترة طويلة رؤية الجنرالات لإسرائيل قوية عسكريًا لكنها مرنة دبلوماسيًا. كما أنه سخر دائمًا من شخصياتهم التي يعتبرها داجنة، فاقدة للخيال، بل وحتى تخريبية. ولذلك لم يكن الأمر مفاجئًا عندما أقال وزير دفاعه، الجنرال المتقاعد يوآف غالانت، بعد ظهور غالانت على الهواء مباشرة في آذار (مارس) 2023 للتحذير من أن الانقسامات الإسرائيلية تركت البلاد عرضة للخطر، وأن الحرب أصبحت وشيكة. ‏

أدت إقالة غالانت إلى المزيد من الاحتجاجات العفوية في الشوارع، وأعاده نتنياهو إلى منصبه. (ما يزال الرجلان خصمين لدودين، حتى بينما يديران الحرب معا). لكن نتنياهو تجاهل تحذير غالانت. كما تجاهل تحذيرًا أكثر تفصيلاً أصدره في تموز (يوليو) كبير محللي الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية من أن الأعداء قد يضربون البلاد. ويبدو أن نتنياهو اعتقد أن مثل هذه التحذيرات كانت ذات دوافع سياسية، وأنها تعكس تحالفًا ضمنيًا بين القادة العسكريين الحاليين في مقر الجيش الإسرائيلي في تل أبيب والقادة السابقين الذين كانوا يحتجون في الشوارع.

‏من المؤكد أن التحذيرات التي تلقاها نتنياهو ركزت في الغالب على شبكة حلفاء إيران الإقليميين، وليس على "حماس". وعلى الرغم من أن خطة "حماس" الهجومية كانت معروفة للمخابرات الإسرائيلية، ومع أن الحركة أجرت مناورات أمام مراكز المراقبة التابعة لـ"جيش الدفاع الإسرائيلي"، إلا أن كبار المسؤولين العسكريين والاستخباراتيين فشلوا في تخيل أن خصمهم في غزة يمكن أن ينفذ خططه حقًا، ودفنوا أي اقتراحات تشير بعكس ذلك. كان هجوم 7 تشرين الأول (أكتوبر)، جزئيًا، فشلاً ذريعًا للبيروقراطية الإسرائيلية. ‏

‏ومع ذلك، تبقى حقيقة أن نتنياهو لم يجر أي مناقشات جادة حول المعلومات الاستخباراتية التي تلقاها شيئًا لا يمكن الدفاع عنه، وكذلك رفضه تقديم تنازلات جدية للمعارضة السياسية ورأب الصدع في البلاد. وبدلاً من ذلك، قرر المضي قدمًا في انقلابه القضائي، بغض النظر عن التحذيرات الجدية وردود الفعل المحتملة. وأعلن بغطرسة: "يمكن لإسرائيل أن تعمل من دون سربين من سلاح الجو، ولكن ليس من دون حكومة".‏

‏في تموز (يوليو) 2023، أقر البرلمان الإسرائيلي أول قانون قضائي، في قفزة بارزة أخرى لنتنياهو وائتلافه اليميني المتطرف. (قامت بإلغائه المحكمة العليا في نهاية المطاف، في كانون الثاني (يناير) 2024). واعتقد رئيس الوزراء أنه سيرتقي بنفسه أكثر في القريب من خلال إبرام اتفاق سلام مع المملكة العربية السعودية، أغنى وأهم دولة عربية، كجزء من صفقة ثلاثية تضمنت اتفاقية دفاع أميركية سعودية. وستكون النتيجة النصر النهائي للسياسة الخارجية الإسرائيلية: تحالف أميركي – عربي - إسرائيلي ضد إيران ووكلائها الإقليميين. وبالنسبة لنتنياهو، كان من الممكن أن يكون ذلك تتويجًا للإنجاز الذي جعله محبوبًا وعزيزًا على التيار الرئيسي في البلاد. ‏

‏كان رئيس الوزراء واثقًا من نفسه لدرجة أنه في 22 أيلول (سبتمبر)، ارتقى منصة "الجمعية العامة للأمم المتحدة" للترويج لخريطة لـ"الشرق الأوسط الجديد"، تتمحور حول إسرائيل. وكان ذلك سخرية متعمدة من منافسِه الراحل بيريز، الذي كان قد صاغ هذه العبارة بعد توقيع اتفاقات أوسلو. وقال نتنياهو متفاخرًا في خطابه: "أعتقد أننا على أعتاب انفراجة أكثر دراماتيكية: إبرام سلام تاريخي مع المملكة العربية السعودية. وأوضح أن الفلسطينيين لم يعودوا أكثر من مسألة ثانوية لكل من إسرائيل والمنطقة الأوسع. وقال: "يجب ألا نعطي الفلسطينيين حق نقض (فيتو) على معاهدات السلام الجديدة". الفلسطينيون يشكلون اثنين في المائة فقط من العالم العربي". وبعد أسبوعين من ذلك، هاجمت "حماس" وحطمت خطط نتنياهو.‏

بعد الانفجار‏

حاول نتنياهو وأنصاره تحويل اللوم بعيدًا عنه في 7 تشرين الأول (أكتوبر). وهم يجادلون بأن رئيس الوزراء تعرض للتضليل من قادة الأمن والمخابرات الذين فشلوا في إطلاعه على تنبيه اللحظة الأخيرة بأن ثمة شيئًا مريبًا يحدث في غزة (على الرغم من أنه تم تفسير هذه التحذيرات على أنها مؤشرات على احتمال هجوم صغير، أو مجرد ضوضاء). وكتب مكتب نتنياهو على "تويتر" بعد عدة أسابيع من الهجوم: "لم يتم تحذير رئيس الوزراء نتنياهو تحت أي ظرف من الظروف وفي أي مرحلة من نوايا "حماس" شن حرب. على العكس من ذلك، كان تقييم القيادة الأمنية بأكملها، بما في ذلك رئيس المخابرات العسكرية ورئيس الشاباك، هو أن "حماس" قد تم ردعها وأنها تسعى إلى التوصل إلى ترتيب". (اعتذَر نتنياهو لاحقًا عن المنشور).‏

‏لكن عدم الكفاءة العسكرية والاستخباراتية، مهما كانت قاتمة ومخيِّبة، لا يمكن أن تحمي رئيس الوزراء من اللوم -وليس فقط لأن نتنياهو، بصفته رئيسا للحكومة، يتحمل المسؤولية النهائية عن كل ما يحدث في إسرائيل. إن سياسته المتهورة قبل الحرب والمتمثلة في تقسيم الإسرائيليين جعلت البلاد عرضة للخطر، مما أغرى حلفاء إيران بضرب مجتمع ممزق. وقد ساعد إذلال نتنياهو المستمر للفلسطينيين على ازدهار التطرف. وليس من قبيل المصادفة أن تطلق "حماس" على عمليتها اسم "طوفان الأقصى" وأن تصور الهجمات على أنها وسيلة لحماية الأقصى من استيلاء اليهود عليه. وقد نُظر إلى حماية الموقع الإسلامي المقدس كسبب لمهاجمة إسرائيل ومواجهة العواقب الوخيمة الحتمية لهجوم مضاد يشنه الجيش الإسرائيلي. ‏

‏لم يعفِ الجمهور الإسرائيلي نتنياهو من المسؤولية عن 7 تشرين الأول (أكتوبر). وقد تراجع حزب رئيس الوزراء في استطلاعات الرأي، وتراجعت شعبيته أيضًا، على الرغم من أن الحكومة تحتفظ بأغلبية برلمانية. ويتم التعبير عن رغبة البلاد في التغيير في أكثر من مجرد استطلاعات الرأي العام. فقد عادت النزعة العسكرية عبر كامل الطيف. وسارع المتظاهرون المناهضون لـ"بيبي" إلى أداء واجباتهم في الخدمة الاحتياطية على الرغم من الاحتجاجات، حيث حل المنظمون السابقون المناهضون لنتنياهو محل الحكومة الإسرائيلية المختلة في رعاية الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من جنوب البلاد وشمالها. وسلَّح العديد من الإسرائيليين أنفسهم بمسدسات وبنادق هجومية، بمساعدة من حملة بن غفير لتخفيف لوائح امتلاك الأسلحة الصغيرة الخاصة. وبعد عقود من الانخفاض التدريجي، من المتوقع أن ترتفع ميزانية الدفاع بنحو 50 في المائة.‏

‏ومع ذلك، فإن هذه التغييرات، على الرغم من أنها مفهومة، هي مجرد تسارعات، وليس تحولات. ما تزال إسرائيل تتبع نفس المسار الذي قادها نتنياهو فيه لسنوات. وقد أصبحت هويتها الآن أقل ليبرالية ومساواة، وأكثر اتسامًا بالعرقية القومية والعسكريتارية. ويهدف شعار "متحدون من أجل النصر"، الذي يظهر في كل زاوية شارع وعلى كل حافلة عامة وفي كل قناة تلفزيونية في إسرائيل، إلى توحيد المجتمع اليهودي في البلاد. وقد منعت الشرطة مرارًا وتكرارًا الأقلية العربية في الدولة، التي أيدت بأغلبية ساحقة وقفًا سريعًا لإطلاق النار في غزة وتبادلاً للأسرى، من تنظيم احتجاجات عامة‏. وتم توجيه اتهامات قانونية إلى عشرات المواطنين العرب بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تعبر عن تضامنهم مع الفلسطينيين في غزة، حتى لو أنها لم تدعم أو تؤيد هجمات 7 تشرين الأول (أكتوبر). وفي الوقت نفسه، يشعر العديد من اليهود الإسرائيليين الليبراليين بالخيانة من نظرائهم الغربيين الذين، من وجهة نظرهم، وقفوا إلى جانب "حماس". وهم يعيدون التفكير في تهديداتهم قبل الحرب بالهجرة من البلد للابتعاد عن الاستبداد الديني لنتنياهو، وتتوقع شركات العقارات الإسرائيلية قدوم موجة جديدة من المهاجرين اليهود الذين يسعون إلى الهروب من معاداة السامية المتزايدة التي يعانون منها في الخارج.‏

الآن، تمامًا كما كان الحال في أوقات ما قبل الحرب، لا يفكر أي يهودي إسرائيلي تقريبًا في كيفية حل الأزمة الفلسطينية سلميًا. اليسار الإسرائيلي، الذي كان مهتمًا، تقليديًا، بالسعي إلى السلام، انقرض الآن تقريبًا. ويبدو أن الحزبين الوسطيين بزعامة غانتس ولابيد، اللذين يعبران عن حنينٍ إلى إسرائيل القديمة الجيدة قبل نتنياهو، يشعران الآن بأنهما في المنزل في المجتمع العسكري الجديد، ولا يريدان المخاطرة بشعبيتهما السائدة من خلال تأييد مفاوضات على أساس مبدأ الأرض مقابل السلام. واليمين الآن أكثر عداء للفلسطينيين مما كان عليه في أي وقت مضى. ‏

‏لقد ساوى نتنياهو بين "السلطة الفلسطينية" و"حماس"، ورفض -حتى كتابة هذه السطور- المقترحات الأميركية لجعل "السلطة" حاكمة لغزة بعد الحرب، مدركًا أن مثل هذا القرار سيكون من شأنه أن يحيي فكرة حل الدولتين. ويريد رفاق رئيس الوزراء اليمينيون المتطرفون إخلاء غزة ونفي الفلسطينيين إلى بلدان أخرى، وصنع ‏‏نكبة‏‏ ثانية يكون من شأنها أن تترك الأرض مفتوحة أمام بناء مستوطنات يهودية جديدة. ولتحقيق هذا الحلم، طالب بن غفير وسموتريتش نتنياهو برفض أي نقاش حول ترتيب ما بعد الحرب في غزة يمكن أن يبقي الفلسطينيين في السلطة، وطالبوا الحكومة برفض التفاوض من أجل إطلاق سراح المزيد من الرهائن الإسرائيليين. كما ضمنوا أن لا تفعل إسرائيل أي شيء لوقف الهجمات الجديدة التي يشنها المستوطنون اليهود على السكان العرب في الضفة الغربية.‏

إذا كان الماضي ليشكل سابقة يمكن الاستشهاد بها، فإن حالة البلد ليست ميئوسًا منها تمامًا. ويشير التاريخ إلى أن هناك فرصة لعودة النزعات التقدمية، وربما يفقد المحافظون نفوذهم. بعد هجمات كبرى سابقة، تحول الرأي العام الإسرائيلي في البداية إلى اليمين، لكنه سرعان غيَّر مساره بعد ذلك وقبِل بالتسويات الإقليمية مقابل السلام. أدت حرب "يوم الغفران"، (تشرين الأول/ أكتوبر) 1973 في نهاية المطاف إلى السلام مع مصر. وأدت الانتفاضة الفلسطينية الأولى، التي بدأت في العام 1987، إلى "اتفاقات أوسلو" والسلام مع الأردن. وانتهت الانتفاضة الثانية، التي اندلعت في العام 2000، بالانسحاب الإسرائيلي أحادي الجانب من غزة. ‏

‏لكن فرص تكرار هذه الدينامية تبدو ضئيلة. لا توجد جماعة أو زعيم فلسطيني تقبله إسرائيل كما فعلت مع مصر ورئيسها بعد العام 1973. "حماس" ملتزمة بتدمير إسرائيل، و"السلطة الفلسطينية ضعيفة". كما أن إسرائيل نفسها أيضًا ضعيفة: لقد شرعت وحدتها في زمن الحرب تتصدع بالفعل، والاحتمالات كبيرة لأن تزيد البلاد من تمزيق نفسها- إذا وعندما يتضاءل القتال. ويأمل المناهضون "البيبيين" في الوصول إلى "البيبيين" المحبطين واستمالتهم وفرض انتخابات مبكرة هذا العام. وسوف يعمد نتنياهو، بدوره، إلى إثارة المخاوف والتشبث بمواقفه. وفي كانون الثاني (يناير) اقتحم أقارب الرهائن اجتماعًا برلمانيًا لمطالبة الحكومة بمحاولة إطلاق سراح أفراد أسرهم، في جزء من معركة تدور بين الإسرائيليين حول ما إذا كان ينبغي على البلاد إعطاء الأولوية لهزيمة "حماس" أو التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى المتبقين. ولعل الفكرة الوحيدة التي هناك وحدة حولها هي معارضة أي اتفاق على أساس مبدأ الأرض مقابل السلام. بعد 7 تشرين الأول (أكتوبر)، أصبح معظم اليهود الإسرائيليين يتفقون الآن على أن أي تنازل آخر عن الأراضي سيمنح المسلحين منصة انطلاق لتنفيذ المجزرة التالية.‏

‏وإذن، قد يبدو مستقبل إسرائيل في نهاية المطاف مشابهًا إلى حد كبير لتاريخها في الآونة الأخيرة. وسواء كان ذلك مع نتنياهو أو من دونه، سوف تبقى "إدارة الصراع" و"جز العشب" هما سياسة الدولة –وهو ما يعني المزيد من الاحتلال والمستوطنات ونزوح الفلسطينيين. وقد تبدو هذه الإستراتيجية هي الخيار الأقل خطورة، على الأقل بالنسبة للجمهور الإسرائيلي الذي يعاني من أهوال 7 تشرين الأول (أكتوبر) ويصم آذانه عن الاقتراحات الجديدة للسلام. لكنه لن يؤدي سوى إلى المزيد من الكوارث. لا يمكن للإسرائيليين أن يتوقعوا الاستقرار إذا استمروا في تجاهل الفلسطينيين ورفض تطلعاتهم، وقصتهم، بل وحتى وجودهم نفسه. ‏

هذا هو الدرس الذي كان ينبغي للبلد أن يتعلمه من تحذير زمن ديان القديم. يجب على إسرائيل أن تمد يدها إلى الفلسطينيين، وإلى بعضها البعض، إذا كانت تريد تعايشًا محترمًا وصالحًا للعيش.‏



‏*ألوف بنAluf Benn: ‏‏صحفي‏‏ إسرائيلي ومؤلف، ورئيس تحرير صحيفة ‏‏"هآرتس"‏‏ اليومية الإسرائيلية الليبرالية. بدأ العمل في صحيفة "هائير" ‏‏Ha'ir‏‏ في العام 1986. وانتقل إلى صحيفة "هآرتس" في العام 1989، حيث شغل مناصب مختلفة، بما في ذلك محرر ليلي وصحفي استقصائي ورئيس قسم الأخبار، وكتب عن المسائل الأمنية. نشرت مقالاته في مجموعة متنوعة من الصحف الدولية، بما في ذلك "‏‏نيويورك تايمز"‏‏.

*نشر هذا المقال تحت عنوان: Israel's Self-Destruction: Netanyahu, the Palestinians, and the Price of Neglect









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