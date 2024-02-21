إعلام عبري يكشف عن ملامح خيانة كبرى في الجيش الإسرائيلي خلال الحرب

وقالت قناة "كان"، التابعة لهيئة البث، إن هناك "زيادة مقلقة لظاهرة سرقة الأسـ ـلحة والذخيرة في الجيش الإسرائيلي، تحت غطاء الحرب وسط مخاوف من وصولها أيضا لتنظيمات مسـ ـلحة في الضفة الغربية".



ونقلت عن روعي شارون، المراسل العسكري للقناة قوله: "في الجيش الإسرائيلي قلقون في الحقيقة من قيام جنود أو حتى مواطنين بسرقة قنـ ـابل يدوية شديدة الانفـ ـجار وكذلك صواريخ مضادة للدورع، من داخل قطاع غزة أو مناطق تجمع القوات خارجه، ونقلها إلى منظمات الجريـ ـمة، ومن هناك إلى منظمات إرهـ ـابية".

وأوضح شارون، أنه على الرغم من أن هناك رقم لكل قنبلة وصاروخ مضاد للدروع، لكن في الحرب هناك الكثير من الفوضى، وعمليات إمداد متواصلة بالأسـ ـلحة ولا يتم عد القـ ـنابل والصواريخ التي يتم إطلاقها.