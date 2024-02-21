الخارجية الأميركية: هجمات الحوثيين تؤدي لارتفاع الأسعار

الخارجية الأميركية: هجمات الحوثيين تؤدي لارتفاع الأسعار
التاريخ
2/21/2024 11:43:25 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الهجمات المتهورة والعشوائية على سفن الشحن المدنية هي قرصنة من قبل الحوثيين.
وأضافت سنواصل مع شركائنا اتخاذ إجراءات ملائمة لحماية الملاحة بالبحر الأحمر من هجمات الحوثيين.
وأِارت إلى أن هجمات الحوثيين تؤدي لارتفاع الأسعار وتأخير تسليم المواد الإنسانية الحيوية كالغذاء والدواء.
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