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الخارجية الأميركية: هجمات الحوثيين تؤدي لارتفاع الأسعار

2/21/2024 11:43:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الهجمات المتهورة والعشوائية على سفن الشحن المدنية هي قرصنة من قبل الحوثيين.

وأضافت سنواصل مع شركائنا اتخاذ إجراءات ملائمة لحماية الملاحة بالبحر الأحمر من هجمات الحوثيين.


وأِارت إلى أن هجمات الحوثيين تؤدي لارتفاع الأسعار وتأخير تسليم المواد الإنسانية الحيوية كالغذاء والدواء.

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