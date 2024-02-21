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نائب أميركي يعلق على صور أشلاء أطفال غزة: يجب قتلهم جميعاً (فيديو)

2/21/2024 11:43:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال النائب الجمهوري، آندي أوغلز، الذي تحوم بشأنه الكثير من التساؤلات بشأن تعليمه وحياته المهنية والشخصية، رداً على سؤال يتعلق بمسؤولية الولايات المتحدة عن استشهاد عشرات الآلاف من الأطفال والمدنيين في الحرب الإسرائيلية على غزة إنه يجب“قتلهم جميعاً”.

هذه الإجابة المفزعة تكشف كما قال العديد من المعلقين على مواقع التواصل الاجتماعي“الجزء الصامت في الكونغرس بصوت عال”، وهي إجابة تفيد بكل وضوح عن مدى مسؤولية الولايات المتحدة في جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة.


وكتبت ناشطة تدعى سارة راو على موقع“إكس” إن بايدن وحكومته والكونغرس مجموعة من مجرمي الحرب.


وقد ترددت الكثير من التساؤلات بشأن الحياة الشخصية والمهنية للنائب الجمهوري عن ولاية تينيسي حيث قال إنه حصل على شهادة تعليمية عليا على الرغم من أن الكشوفات التعليمية تظهر بأنه رسب في كل مادة، وتساءلت الصحف عن مصدر الأموال الغامضة في حملته الانتخابية حيث حصل على 320 ألف دولار بدون توضيح معقول عن مصدرها.


وقدم النائب المثير للجدل في وقت سابق مشروع قانون يحظر على حملة الهوية الفلسطينية دخول الولايات المتحدة.

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