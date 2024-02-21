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قراصنة أنونيموس السودان يستهدفون شبكة محمول إسرائيلية

2/21/2024 11:43:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت مجموعة قراصنة تطلق على نفسها "أنونيموس السودان"، الأربعاء، مسؤوليتها عن استهداف شبكة رئيسية للهاتف المحمول في إسرائيل.

وكان موقع "نيتبلوكس" المتخصص في تتبع الأعطال التي تصيب شبكات الهواتف المحمولة، قد كشف عن عطل أصاب شبكة للهاتف المحمول في إسرائيل.


وقال الموقع في تغريدة عبر حسابه في منصة "إكس" إن العديد من المستخدمين تقدموا ببلاغات حول تعطل الشبكة، موضحاً أن العطل أصاب شبكة 012Smile/Partner الإسرائيلية.

وأفاد الموقع بأن الهجوم الإلكتروني لمجموعة قراصنة "أنونيموس السودان" يأتي في إطار حملة لقطع الخدمات عن أهداف إسرائيلية بارزة.


تجدر الإشارة إلى أن مجموعة قراصنة "أنونيموس السودان" كانت قد تبنت سابقاً اختراق الموقع الإلكتروني لجهاز الأمن الداخلي "الموساد" في إسرائيل.

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