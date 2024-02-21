استشهاد فتى فلسطيني بالضفة والاحتلال يصعد من اقتحاماته



وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الفتى فادي سليمان، البالغ من العمر 14 عاما، استشهد على الفور بعد إصابته بعيار ناري في الصدر.



وقال شهود عيان من عزون إن جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم البلدة بذريعة إلقاء حجارة على الطريق الالتفافي المحاذي للبلدة، وأطلق النار خلال مواجهات اندلعت مع الشبان؛ مما أدى إلى استشهاد الفتى سليمان.



في سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الخميس مدينتي رام الله والبيرة وسط الضفة الغربية.



وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز بكثافة لدى اقتحامها وسط مدينة رام الله.

كما أفاد شهود عيان باقتحام قوات الاحتلال مخيم بلاطة في مدينة نابلس شمالي الضفة.

من جهة أخرى، اقتحم مستوطنون متطرفون من مستوطنة "يتسهار" تحت حماية جيش الاحتلال، بلدة عصيرة القبلية جنوب غرب مدينة نابلس.

واعتدى المستوطنون على الفلسطينيين وممتلكاتهم، بإضرام النار في أحد المنازل ومحاولة إحراق مركبة، قبل أن ينسحبوا.

وأفاد شهود عيان بأن المواطنين تصدوا للمستوطنين المهاجمين وتمكنوا من إخماد الحريق.





كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم الفوار، جنوب الخليل في الضفة الغربية، وسط مواجهات مع سكان المخيم.

وجاء الاقتحام بعد إلقاء شبان الحجارة على سيارة مستوطن على الطريق الالتفافي بمحاذاة المخيم. وقد استنفر جيش الاحتلال في المنطقة، وأغلق مدخلاً فرعياً كان يستخدمه المواطنون للدخول إلى المخيم، بعد إغلاق مدخله الرئيسي ببوابة حديدية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي كذلك بلدة العيساوية شمال شرقي القدس المحتلة وداهمت عدة أحياء فيها واعتقلت عددا من الشبان الفلسطينيين.

واقتحمت قوات الاحتلال أيضا بلدة الخضر، جنوب بيت لحم في الضفة الغربية، واعتقلت عدداً من الشبان.

كما داهمت قوات الاحتلال عدداً من المحال التجارية وفتشتها؛ وقد اندلعت مواجهات مع عدد من سكان البلدة.

وتأتي الاقتحامات الإسرائيلية بعد ساعات من سقوط 4 شهداء برصاص جيش الاحتلال فجر أمس الأربعاء وليل أول أمس الثلاثاء، في مدينة جنين ومخيمها وإصابة آخرين فيما اعتقلت القوات الإسرائيلية 40 شابا فلسطينيا بعد اقتحام استمر عدة ساعات.

وتشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، تتخللها عمليات دهم واعتقال للفلسطينيين، بالتزامن مع العدوان على قطاع غزة الذي خلّف عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى المدنيين معظمهم أطفال ونساء.

وبلغ عدد المعتقلين بالضفة الغربية المحتلة أكثر من 7 آلاف فلسطينيا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.